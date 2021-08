Monte Sant’Angelo, “Investimenti in via Verdi non sono rivoluzione economica”

Monte Sant’Angelo (Foggia), 31/08/2021 – “Alcuni giorni fa è stato reso pubblico il programma di investimenti dell’imprenditore parmigiano che interesseranno Via Giuseppe Verdi (che non fa parte del Rione Junno).

Si tratta di un bar e di un’osteria (già attivati), di una birreria e stuzzicheria, di un forno, di un negozio di biscotti e di quattro B&B. Questo ampio programma produrrà entro l’estate del 2022 ben 14 posti di lavoro diretti.

L’iniziativa dell’imprenditore parmigiano, ma di origine siciliana, merita il sincero apprezzamento della nostra Comunità. Certo, anch’essa darà un contributo in termini di occupazione e di lavoro. Tuttavia, sembra davvero esagerato presentarla come una vera e propria “rivoluzione economica” per Monte Sant’Angelo. Chi si avventura a farlo, come alcuni Amministratori comunali, rischia di illudere molti giovani.

Perché è esagerato parlare di una “rivoluzione economica”? È presto detto!

Ai 40 bar esistenti se ne aggiunge un altro, che non ha niente di eccezionale, se si eccettua l’area aperta della scalinata di San Benedetto.

Ai 13 ristoranti in esercizio si aggiunge un’osteria articolata su due piani.

Ai 13 negozi di biscotti se ne aggiunge un altro.

Ai 9 forni per la panificazione se ne aggiunge un altro.

Ai numerosi B&B se ne aggiungono altri quattro, se avranno il finanziamento dal GALGARGANO.

A 2, tra birreria e stuzzicheria, se ne aggiunge un’altra.

Come si vede, niente di nuovo sotto il sole! Allora, perché gli attuali Amministratori comunali parlano di epocale rilancio dell’economia locale? Boh!

Eppure, nella nostra città negli anni passati, su lodevole iniziativa di imprenditori locali, ci sono stati interventi di pregio, in ambienti caratterizzati da viste panoramiche di straordinaria bellezza.

Il miracolo economico è l’impegno giornaliero di tutti quegli imprenditori e quei commercianti che, chi da molto chi da meno tempo, hanno investito a Monte, garantendo posti di lavoro e sviluppo alla nostra città.

In conclusione, riposto il meritevole investimento dell’imprenditore parmigiano sul piano della realtà, lo Schieramento Civico “La Rinascita Possibile” augura all’investitore che queste sue iniziative siano durature, abbiano una seria prospettiva di sviluppo e fruttino adeguatamente per compensare il normale rischio d’impresa”.

Lo riporta La Rinascita Possibile.