“No Green pass” pronti anche a Foggia al blocco delle stazioni ferroviarie

Foggia, 31/08/2021 – (iacchite) Le forze dell’ordine hanno già avviato una serie di controlli e presidi nelle principali stazioni ferroviarie italiane dove per domani, primo settembre, è stata lanciata l’iniziativa No Green pass con l’intento di bloccare il traffico ferroviario in occasione dell’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde per viaggiare sui mezzi pubblici.

Intanto è stata preannunciata anche un’altra iniziativa per il 2 settembre con presidi davanti alle sedi delle Regioni contro “il passaporto schiavitù, contro gli obblighi vaccinali”.

L’appuntamento del primo settembre, invece, è stato dato per le 14.30 davanti a 54 stazioni ferroviarie delle principali città italiane: “si entrerà e si rimarrà fino a sera” si legge nell’invito diffuso sul canale social Telegram ‘Basta dittatura’, con oltre 40mila iscritti, “non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno”. L’invito che circola sui social sottolinea che l’evento è “organizzato dal popolo autogestito, pacifico”.

Il Viminale ieri, con il ministro Luciana Lamorgese, ha assicurato massima attenzione sottolineando che verrà garantita come sempre “la libertà di manifestare pacificamente nel rispetto delle regole ma non saranno ammessi atti di violenza e minacce”.

Tra le stazioni dove il movimento No Green pass si è dato appuntamento figurano quella della Tiburtina di Roma, di Porta Garibaldi a Milano, Porta Nuova a Torino, Piazza Garibaldi di Napoli.

Ecco la lista completa:

AGROPOLI CASTELLABATE: Davanti la Stazione

BARI CENTRALE: Davanti la Stazione

BARLETTA: Davanti la Stazione

BENEVENTO: Davanti la Stazione

BERGAMO: Piazzale Marconi

BISCEGLIE: Davanti la Stazione

BOLOGNA: Stazione Centrale, Piazza XX Settembre.

BOLZANO: Davanti la Stazione

BRESCIA: Piazzale della stazione (bicimia)

CASERTA: Davanti la Stazione

CATTOLICA GABICCE: Davanti la Stazione

CESENA: Davanti la Stazione

CONEGLIANO: Davanti la Stazione

DESENZANO: Davanti la Stazione

FERRARA: Davanti la Stazione

FIRENZE: Santa Maria novella, Piazza Adua.

FOGGIA: Davanti la Stazione

FORLÌ: Davanti la Stazione

GENOVA: Stazione Piazza Principe, Piazza Acquaverde

LAMEZIA-TERME: Davanti la Stazione

LATISANA – LIGNANO: Davanti la Stazione

MARATEA: Davanti la Stazione

MESTRE: Davanti Stazione, fermata autobus C3

MILANO: Porta Gatibaldi, Parcheggio davanti stazione

MOLFETTA: Davanti la Stazione

MONFALCONE: Davanti la Stazione

NAPOLI: P. Garibaldi, Piazza Mancini

Padova: Piazzale Stazione

PAOLA: Davanti la Stazione

PESARO: Davanti la Stazione

PESCHIERA: Davanti la Stazione

PORDENONE: Davanti la Stazione

PORTOGRUARO: Davanti la Stazione

REGGIO CALABRIA CENTRALE: Davanti la Stazione

REGGIO EMILIA AV: Davanti la Stazione

RICCIONE: Davanti la Stazione

RIMINI: Davanti la Stazione

ROMA: Tiburtina, Davanti alimentari Pam

ROSARNO: Davanti la Stazione

ROVERETO: Davanti la Stazione

ROVIGO: Davanti la Stazione

SALERNO: Davanti la Stazione

SAPRI: Davanti la Stazione

SCALEA: Davanti la Stazione

TORINO: Porta Nuova, Piazza Carlo Felice

TRANI: Davanti la Stazione

TRENTO: Davanti la Stazione

TREVISO CENTRALE: Davanti la Stazione

TRIESTE CENTRALE: Davanti la Stazione

UDINE: Davanti la Stazione

VALLO DELLA LUCANIA: Davanti la Stazione

VERONA: Porta Nuova, Prato quadrato davanti stazione

VIBO – PIZZO: Davanti la Stazione

VICENZA: Piazza Esedra

VILLA SAN GIOVANNI: Davanti la Stazione