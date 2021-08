Una messa in onore della Santissima Maria di Siponto per pochi

Manfredonia (Foggia), 31/08/2021 – Un 31 agosto, per il secondo anno, senza processione. Quanto dispiacere è soprattutto disappunto per i tanti fedeli che anche quest’anno, a causa del covid, sono stati privati della possibilità di pregare in processione.

L’elemento di novità dell’ultima settimana, sul quale sono piovute molte critiche, è rappresentato dal scelta di concedere a 500 fortunati, di poter accedere al sagrato, come in effetti è avvenuto, per assistere alla messa serale.

In tanti, quelli a cui non è pervenuto l’invito, si sono chiesti quale fosse stato il criterio di accreditamento, soprattutto perché erano riconoscibili interi nuclei famigliari. Per evitare ogni tipo di polemiche, non era forse meglio evitare?

Soprattutto perché dinanzi a Dio si è tutti uguali, almeno così dovrebbe essere.