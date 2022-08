Due amiche travolte mentre andavano in bici: Lucera in lutto

FOGGIA, 31/08/2022 – (repubblica) quelle foto postate sui social le ritraggono sorridenti e spensierate: Amelia e Luigia, due amiche inseparabili. Anche nel dolore più grande: la morte. Sono decedute a distanza di 24 ore l’una dall’altra. Amelia Capobianco, 23 anni e Luigia Boccamazzo che di anni ne aveva 35.

Fonte: ledicoladelsud

Sono loro le due vittime dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 agosto, lungo la provinciale 5 quella che da Lucera conduce a Pietramontecorvino, nel Foggiano.Amelia è deceduta all’istante, mentre Luigia ha lottato tra la vita e la morte per oltre 24 ore. In mattinata il suo cuore non ha retto più, troppo profonde le ferite riportate durante quel terribile incidente. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire il sinistro mortale. Amelia e Luigia erano in sella ad una bici elettrica. Alla guida c’era Amelia.

Pare che quest’ultima fosse passata a prendere l’amica all’uscita dal lavoro alla periferia della città, perché Luigia aveva avuto un problema alla sua auto. Le due amiche stavano percorrendo quel tratto di strada quando, per cause ancora da accertare, un giovane alla guida di una utilitaria le ha violentemente tamponate nella parte posteriore. Amelia e’ morta sul colpo. Luigia invece e’ stata trasportata a bordo dell’elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia. (repubblica)