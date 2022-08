Foggia, candidato sindaco Scarnecchia: “Bene fine commissariamento”

Foggia, 31 agosto 2022 – “Come futuro candidato sindaco accolgo con gioia la notizia della fine del commissariamento straordinario che in questi tempi ha visto delle azioni, come gli asili comunali di Foggia, le proroghe ai parco giochi comunali a tempo scaduto e tante altre azioni, tanti concittadini perplessi, da una speranza di vita cittadina nuova, ad un proseguo di problemi inerenti le vecchie gestioni”.

Sono queste le parole di Rocco Scarnecchia per StatoQuotidiano, dopo aver appreso dalla stampa la notizia che il commissariamento per il capoluogo dauno potrebbe non essere prorogato.

“E così, che a breve, giungerà al termine, lo Scarnecchia , spera che il sentimento cittadino foggiano possa eleggere , non solo il migliore o il più onesto, ma coloro che con tanto Amore, nel momento buio della città, ha comunque creduto e ha compiuto atti di amore concreto per la Città di Foggia. La Nostra Città”, conclude Rocco Scarnecchia.