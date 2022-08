Nave Vespucci a Manfredonia: “Organizzazione per visite disastrosa”

MANFREDONIA (FOGGIA), 31/08/2022 – La splendida Nave Americo Vespucci è attraccata oggi a Manfredonia. In tantissimi sono in attesa di una visita all’interno del mezzo che si trova al porto industriale ma arrivano diverse lamentele sull’organizzazione. “Manfredonia come sempre, non smetti mai di deludermi. Poi si domandano perché vanno via tutti!”, scrive Claudia su Facebook allegando un’immagine che mostra un vero fiume di persone in attesa.

“Vogliono amministrare, ma non sanno come fare. Capisco il numero di biglietti limitato, per via del tempo limitato dell’Amerigo Vespucci. Ma l’organizzazione è ben altro. Non si può comunicare che la prima corsa è alle ore 11:30, venire qui alle 10:30 e vedere che sono partiti già più di 4 pullman”, scrive.

Fonte: marinadelgargano

“Non puoi non comunicare l’orario di apertura per prendere il ticket. Gente che arriva da fuori, che ha fatto molti km, consapevole della corsa ore 11:30, arriva alle ore 9:00 ed i biglietti sono già finiti. Gente invece di Manfredonia che arriva alle ore 11:00 con già il biglietto: biglietti sotto banco?”, aggiunge.

“Grazie sindaco ma no grazie. Se vuoi offrire un bel servizio ai tuoi cittadini devi saperlo fare. Un evento di tale importanza non può essere senza prenotazione. Esiste la tecnologia e si poteva tranquillamente utilizzarla. Fare la prenotazione online era comodo per chiunque, almeno tutti si risparmiavano un viaggio a vuoto. (Se non riuscivo a prenotarmi da casa amen, e non vedere anziani sotto il sole rimanerci male, o vedere bambini delusi andar via.). Avrei preferito pagare per avere un servizio e non avere qualcosa di gratuito senza poterlo avere”, conclude