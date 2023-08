Foggia, 31 agosto 2023. Stasera la direzione cittadina del Pd dovrebbe ratificare la scelta di Marida Episcopo come candidata sindaca del centrosinistra. All’incontro è prevista la presenza di Domenico De Santis, segretario regionale del partito, e di Pierpaolo D’Arienzo, segretario provinciale.

La coalizione avrebbe trovato la quadra sulla proposta del M5s dopo le esitazioni dei civici e dello stesso Pd che, forse, pensava di tirar fuori dal cilindro qualcuno dei suoi. Invece, nessuna candidatura “politica”, sebbene Episcopo sia stata assessora con Gianni Mongelli sindaco.

Piuttosto una scelta civica per tenere insieme le diverse anime del campo largo, che ha rinunciato, a quanto pare, agli imprenditori, per rivolgersi alla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, già preside dal 2007, dirigente pro-tempore dell’Ufficio di Ambito territoriale di Foggia e B.A.T. approdata, successivamente, a Foggia.

Qualcuno dice sia nata, politicamente, in seno al Pd, senza mai averne la tessera. Oggi è sostenuta e sponsorizzata dai pentastellati che, da Rosa Barone a Mario Furore, non hanno pensato di candidarsi in prima persona o scegliere qualcuno al loro interno, esattamente come il Pd.

C’è molto tempo da recuperare per entrambi gli schieramenti e per Raffaele Di Mauro, designato dal centrodestra, di fronte a una campagna elettorale che per Mainero, Angiola e De Sabato è già iniziata, per i primi due abbondantemente.