Evade da domiciliari e rapina farmacia, 30enne finisce in carcere

ANDRIA – Evade dagli arresti domiciliari per compiere una rapina e finisce in carcere. È quanto accaduto a un uomo di 30 anni di Andria, arrestato dai carabinieri con le accuse di tentata rapina ed evasione.

Secondo quanto riferiscono gli investigatori, il 30enne avrebbe aggredito e minacciato di morte un farmacista che terrorizzato è scappato, lasciandolo armeggiare con il registratore di cassa.

Il professionista è stato notato in stato di shock in via Nenni ad Andria, strada a ridosso del centro cittadino, da una pattuglia che è subito intervenuta prestando soccorso alla vittima e bloccando il presunto rapinatore che era ancora intento a provare ad aprire la cassa con un paio di forbici. L’uomo, che non ha precedenti penali, è stato arrestato. Lo riporta l’agenzia Ansa.