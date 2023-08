Foggia, l’attaccante del Bari Jeremy Menez operato al ginocchio destro

FOGGIA – “Jeremy Menez operato oggi al San Francesco Hospital per ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

SSC Bari comunica che Jeremy Menez è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di ricostruzion e del leg amento crociato anteriore del ginocchio destro in artroscopia a seguito di trauma distorsivo riportato durante la gara Bari-Pelermo dello scorso 18 agosto.