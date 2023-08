L’addobbo floreale del quadro della Madonna d Seponde (VIDEO)

Manfredonia – Da circa 85 anni, la famiglia Gagliardi, da tre generazioni, con fervida fede e grande devozione per la nostra Santissima Maddona di Siponto, provvede all’addobbo floreale del carro sul quale erge in tutto il suo splendore il dipinto della Vergine nera.

Il capostipite, fu il casertano Carmine e compianto Carmine Gagliardi, legato da profondissima devozione alla nostra Madonna.

Si racconta che fatto prigioniero di guerra nella guerra in Abissinia, contrasse la malaria e pertanto dovette rientrare in Italia per essere curato. Ricoverato presso l’ospedale militare di Cerignola, parrebbe che al suo risveglio, il suo sguardo si imbatté in una effige della Madonna di Siponto e pertanto, decise di recarsi a visitarla presso la Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto.

Traferitosi a vivere a Manfredonia, aprì una fioreria, occupandosi, ogni anno, in occasione della processione, di abbellire il carro ed il quadro della Madonna con fuori colorati e profumati. Ma il buon Carmine era anche un uomo dalla grande generosità. Avendo vissuto una infanzia in condizioni economiche precarie, aiutava economicamente il centro Andrea Cesarano, elargendo nel silenzio più assoluto, cospicue somme di danaro.

Spesso invitava a casa i “ragazzi speciali” dell’epoca, regalando loro, giocattoli acquistati a Napoli.

Per la sua generosità, venne notato dall’arcivescovo di origini beneventane Andrea Cesarano, con il quale ebbe legami di stretta collaborazione e reciproca stima.

Fu insignito del titolo di Ufficiale della Repubblica Italiana sotto la presidenza della Repubblica del Presidente Segni. Dopo la sua morte avvenuta nel 1984, la tradizione è stata perpetuata dalla sua amata moglie e dai figli.

Una tradizione che continua da tre generazioni e che vede ora protagonista dell’addobbo, dall’anno 2012, il giovane nipote Jonathan Gagliardi.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 31 agosto 2023