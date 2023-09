“Madonna nerje”, canto popolare in vernacolo di Franco Rinaldi per la Madonna di Siponto

Manfredonia – Il 27 agosto 2002, presso l’Atrio della Scuola Elementare “Croce”, con la Compagnia Teatro e Canto Popolare Città di Manfredonia, allestimmo uno spettacolo di tradizioni e canti popolari dedicato alla Vergi ne di Siponto dal titolo: “A Madònne de Sepònde”. Nel corso della rappresentazione, furono recitati, scritti vari, antiche preghiere, nenie e cantati commoventi motivi in vernacolo dedicati alla Madonna di Siponto, composti dal prof. Lorenzo Prencipe, da Lina Fiale e da Franco Rinaldi. Mi auguro, per il prossimo anno, di poter finalmente incidere quei motivi, quelle preghiere e quelle antiche nenie, per tramandarli alle future generazioni.

Ho estrapolato un canto, registrato dal vivo, durante quello spettacolo storico-religioso, che scrissi e dedicai anni fa alla Madonna di Siponto.

Nell’agosto del 2009, riproponemmo quella rappresentazione, sempre con la Compagnia Teatro e Canto Popolare di Manfredonia (con una scenografia mozzafiato, realizzata dal M° cartapestaio Matteo Trotta e un gruppo di talentuosi attori, attrici, cantanti e musicisti).

Il motivo “Madònna Nerje”, registrato dal vivo nel 2002, è cantato dal chitarrista Michele Sibillo.

Gli altri bravissimi componenti del gruppo musicale che si esibirono in quella rappresentazione furono: il M° Fabio Trimigno (al violino), Matteo Cotrufo (alla fisarmonica), Michele Telera (al contrabbasso). Tra gli organizzatori di quell’evento: Lello Castriotta, mentre tra gli attori e cantanti partecipanti, voglio ricordare la poetessa Lina Fiale, Tonino Lurdo, Angela Vispo, Lello Castriotta, Lorenzo Brigida, Michelino Catalano, Chiara Lurdo, Nino Melfitano, Lella Ognissanti, Maria Paglione, Luciano Trotta, Maria Luisa Trotta. Vocalist: Michela Borgia, Katia Tomaiuolo, Michele Sibillo e Giuseppe Borgia.

“MADONNA NERJE”

Sji venùte dall’Uriende

cume dice la leggende,

se venúte pe salvè

i Sepundine dalli uè.

T’ho ppettéte San Luche

T’ho fatte belle cume na pupe,

lu Bbòmmíne ca stringe mbrazze

mande celeste sope i vrazze.

Madónne, Madónna nerje

Guardece tò sopa a sta terre

Madónne, Madónna nerje (Ritornello)

aiutece tò sopa sta terre.

Quanne steme ‘nganna mere

nuje a tte c’iaffedéme,

pe purtarce ‘nzalvaminde

fore da ogne maletimbe.

E quanne tarde a cchiove,

e l’arsire ce fe sende,

baste a mena tove,

e a piogge sobbete scenne.

Madónne, Madónna nerje

guardece to sopa a sta terre,

Madónne, Madónna nerje (Ritornello)

aiutece to sopa a sta terre.

Franco Rinaldi