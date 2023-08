Manfredonia, la Festa Patronale vista con gli occhi dei giovani

MANFREDONIA (FOGGIA) – La festa patronale, celebrata in onore della vergine Santa Maria di Siponto, è sempre stata il fulcro della vita manfredoniana. È l’unico momento, oltre le festività principali (Natale, Pasqua, etc…), nel quale le famiglie distanti hanno la possibilità di riunirsi e celebrare insieme questa grande festività piena di eventi mondani e religiosi. Acclamata anche a livello provinciale e regionale, è fonte di turismo dall’estero e raccoglie anche un’ingente parte di visitatori provenienti da comuni limitrofi. Tutto questo è ciò che è sempre stato per noi giovani la festa dedicata alla Madonna di Siponto: un evento intangibile, sacro e imperdibile. Ti rendi conto della sua importanza quando inizi ad anteporre la festa patronale al Ferragosto o quando noti lo sgomento degli amici che non riescono ad avere le ferie in quel periodo e sono costretti a ripartire. Per me, la festa patronale è la città di Manfredonia. Uno degli eventi più importanti è proprio la processione: due file interminabili di persone che accompagnano la Madonna in tutta la città.

La cera delle candele che cade lentamente per terra, l’altoparlante che ripete il rosario, il caldo asfissiante, le signore con il ventaglio, quelle con le sedie, il copriletto più bello steso fuori dai balconi. La festa patronale è il momento in cui incontri per la prima volta persone, anzi sipontini, che non pensavi esistessero. Questa è anche trovare le case vuote, i locali gremiti di gente, i parcheggi introvabili, le bancarelle per il corso e vari eventi in piazza Duomo e altri punti nevralgici.

Chiamatemi romantica, per me la festa patronale è intima, non solo una celebrazione religiosa o una serie di eventi mondani: è l’amore dei cittadini verso la propria terra, la devozione degli anziani per le tradizioni, l’ammirazione verso il quadro sacro, le parole del Vescovo che colpiscono ogni anno, coloro che si riuniscono indipendentemente se si è credenti o meno. Poi, a sera, arriva il momento che vorresti non finisse mai, quando ti trovi sul lungomare, al parco giochi a guardare i fuochi d’artificio illuminare il cielo.

Vorresti rimanere per sempre lì, ad osservare quello spettacolo pirotecnico prima di aspettare l’ultimo botto, prima di battere le mani, prima di tornare alla normalità.

E per fortuna, a non intrappolarci nella malinconia e permetterci di continuare a gioire e svagarci prima che l’inverno torni, c’è il luna park. Qualcosa che negli ultimi anni non è più stato presente in maniera scontata, e che oggi viviamo come una conquista del nostro bambino interiore.