Manfredonia, l’anfiteatro di Siponto all’asta. “Lo acquisterà il Ministero”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Il Ministero l’acquisterà! È certo! Non ho dubbi al riguardo”. Anita Guarnieri, Soprintendente Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia contattata da ilfattoquotidiano.it esordisce con un’affermazione che rassicura. I resti dell’anfiteatro riutilizzati nella struttura della Masseria Garzia, nella contrada omonima di Siponto, quartiere di Manfredonia, in provincia di Foggia non finiranno nelle mani di un privato.

Il prossimo 19 settembre il Ministero della Cultura eserciterà il diritto di prelazione sulla vendita all’asta, partendo da un’offerta di 16.897,50 euro, dell’immobile e del terreno che lo circonda.

“È una grande occasione. Perché la vendita della Masseria con i resti antichi, non permetterà soltanto l’acquisizione dell’area, ma anche l’avvio di una serie di ricerche finalizzate alla tutela e valorizzazione della città antica, della quale l’anfiteatro è indubitabilmente un elemento di straordinaria importanza”, spiega la Soprintendente, rispondendo alla domanda su quale sia la rilevanza di questa operazione.

“Questo conferma l’attenzione che il Ministero e la Soprintendenza hanno posto da anni su questo centro antico. Basti pensare al nutrito numero di vincoli archeologici, sia diretti che indiretti, che insistono sull’area, a partire dal 1956”, aggiunge Anita Guarnieri. “Senza dimenticare”, conclude, “che tra gli interventi che la Soprintendenza attiverà ce ne sarà uno che riguarderà specificatamente la Masseria, la sua configurazione”.