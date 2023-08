Michele D’Errico: “Auguri a Stefania Bozzini, neo presidente del Gal Gargano”

La nomina di Stefania Bozzini alla Presidenza del Gal Gargano è davvero una buona notizia per l’agenzia di sviluppo garganica, per il territorio su cui opera e per quanti si adoperano quotidianamente allo sviluppo delle rurali della provincia di Foggia.

Ho avuto il piacere di lavorare con lei in veste di vice presidente del Gal DaunOfantino e ne ho apprezzato tanto la competenza che l’impegno, qualità ancora più preziose e utili per affrontare e risolvere complesse difficoltà gestionali.

La sua presenza alla guida del Gargano ci offrirà, ne sono certo, nuove ed inedite opportunità di sinergie operative ad esclusivo vantaggio delle comunità e dei territori su cui operiamo e che hanno caratteristiche complementari e integrabili.

A Stefania Bozzini rivolgo gli auguri miei personali e dell’intero Gal DaunOfantino.