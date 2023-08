Processione Madonna di Ripalta, Pezzano: “Impegniamoci insieme per la nostra tradizione”

Cerignola – In queste ore sto registrando la delusione dei cittadini per un cambio nei riti della storica processione della Madonna di Ripalta dell’8 settembre, che quest’anno avverrà senza l’accompagnamento della banda di Cerignola, ma soltanto con un sistema di filodiffusione.

È un cambio di una tradizione a cui Cerignola è strettamente legata e che sarebbe importante evitare, assicurando il mantenimento di tutti gli aspetti che hanno sempre caratterizzato questa importantissima ricorrenza.

Pertanto rivolgo un appello al Vescovo, Monsignor Fabio Ciollaro, affinché d’intesa con la Deputazione Feste Patronali si possa evitare la modifica di questa storica tradizione.

Allo stesso modo, in ragione della partecipazione e del contributo – anche di ordine economico – che il Comune ha sempre assicurato alla nostra Festa Patronale e alla sua celebrazione, rivolgo un invito al sindaco Francesco Bonito, perché verifichi se e in che in modo l’Amministrazione comunale può essere utile nel venire incontro alle richieste che giungono dalla comunità di Cerignola.