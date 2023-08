(nota stampa). Foggia – “E’ sotto gli occhi di tutti il dato fattuale di una Foggia in preda alle più severe problematiche: dall’emergenza sociale al decadimento urbanistico passando per l’emergenza sicurezza, quest’ultima ancor più critica dopo l’infame omicidio della signora Franca Marasco. Le criticità sono tante, di grossa entità e sono in primis i Foggiani ad esserne a conoscenza.

Ma quest’ultimo affondo gratuito non ci voleva. Foggia può sopportare (e ha sopportato) mille problematiche, tuttavia detiene dei patrimoni antichi e in via di costruzione veramente invidiabili.

Si pensi soltanto al modernissimo polo universitario con le sue eccellenti facoltà e corsi di studio all’avanguardia; l’importante patrimonio storico-culturale che va dalle civiltà antiche alla società borghese del XVIII secolo passando per Federico II di Svevia. Ci si potrebbe anche soffermare su tutte quelle figure storiche alle quali la città ha dato i natali (si pensi soltanto al compositore Umberto Giordano piuttosto che all’ingegnere Francesco Rotundi che ha progettato l’Amerigo Vespucci, orgoglio della Marina Militare italiana).

Il Presidente Cittadino di Gioventù Nazionale Giorgio Marciello dice la sua: “Prima di costruire strampalate comparazioni tra Foggia e paesi come Leticia o Uyuni non dimentichiamoci che la nostra città è stata decorata con la medaglia d’oro al valor civile e con la medaglia d’oro al valor militare per i sacrifici della popolazione durante il secondo conflitto mondiale.

Non chiudiamo gli occhi dinanzi ad una cittadinanza che sta cercando di rialzarsi dopo un commissariamento per mafia. A Foggia c’è ancora una gioventù che a testa alta affronta le difficoltà giornaliere e non si lascia intimidire dai vili attacchi quotidiani della mafia che stritola fino alla morte questa terra bellissima e disgraziata. Colgo l’occasione per invitare pubblicamente a Foggia la giornalista Selvaggia Lucarelli affinché si possa ravvedere sulla propria opinione riguardo questa città, perché i giovani a Foggia hanno soltanto nostalgia del futuro.”

(NOTA STAMPA).