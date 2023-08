Romito: “a Bari ed in Puglia mancano asili nido comunali, privati costosi”

Bari – “La politica e gli amministratori regionali non chiudano gli occhi di fronte alla situazione critica degli asili nido nella città capoluogo; le coppie con uno più bambini in età fra zero e tre anni che lavorano hanno assoluta necessità di avere strutture comunali o un sostegno per pagare quelle private, apprendiamo invece dai mezzi di informazione che purtroppo i genitori denunciano una carenza di posti”.

A denunciarlo è il consigliere regionale della Lega Fabio Romito. Da notizie stampa sarebbero infatti 670 i bambini in attesa che si liberi un posto in uno dei 10 asili nido pubblici di Bari. E sembra che le richieste siano superiori a quelle di un anno fa.

“Chiedo all’assessorato al welfare della Regione se ed in che misura si stia attivando la Regione per offrire un aiuto alle famiglie,è un tema particolarmente delicato – spiega Romito – ma non si può far finta di niente, anche così si incentiva la lotta alla denatalità”.

Prosegue: “per far questo è altrettanto necessario che le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e non hanno possibilità concreta di accudire i loro piccoli abbiano un aiuto; se le strutture comunali da sole non bastano allora un supporto può offrirlo la Regione, anche intervenendo sulla disciplina regionale in materia di realizzazione di asili”.

Romito aggiunge: “è un momento di crisi economica davvero grave nel nostro Paese e nella nostra Regione, un amministratore regionale serio deve porsi il problema di come aiutare chi non ha un reddito sufficiente per sostenere costi proibitivi di asili nido privati”.