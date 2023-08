San Marco in Lamis, 27enne aggredita da due cani: «Ho temuto di morire»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera choc di una 27enne di San Marco in Lamis (che ha deciso di rimanere anonima) che a fine luglio è stata brutalmente presa a morsi sul gluteo e sulla gamba da due cani randagi mentre stava rientrando a casa.

Gentile direttore,

dopo circa un mese, a causa dello choc, ho deciso di rendere pubblico quanto mi è successo alla fine di luglio 2023 intorno alle 22:00 in C.so Giannone (più o meno all’altezza della nota merceria “Ughetto”) allorché due cani randagi di grossa taglia mi hanno letteralmente assalita mentre stavo rincasando.

Ringrazio il cielo che con me non c’erano i miei figli piccoli diversamente non so come sarebbe andata a finire e ringrazio anche di non essere caduta a terra altrimenti i due cani avrebbero potuto letteralmente finirmi puntando alla gola anziché ai glutei e alle mie gambe.

Solo grazie alle mie urla, visto che in quel momento non passava nessuno, sono riuscita a divincolarmi dopo essermi attaccata ad un muro per sfuggire alla furia dei due cani che mi hanno ripetutamente morsa al gluteo ed alla gamba.

Spaventata sono corsa a casa dove con grande difficoltà sono riuscita a raccontare il tutto. Poi siamo corsi in Pronto Soccorso e quindi presso la Caserma dei Carabinieri dove ho sporto denuncia verso il Comune visto che i cani randagi sono di sua proprietà e nei confronti anche della ASL.

Per circa un mese a causa dello choc non sono riuscita a raccontare quanto accaduto e non mi sono recata nemmeno a lavoro. So solo che il problema dei randagi in questo paese va risolto subito prima che ci scappi il morto, perché io quella sera ho avuto veramente paura di morire!

