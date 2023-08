Violenza di gruppo su minorenne a Milano, due arresti

Due uomini di 21 e 22 anni sono accusati di uno stupro commesso nel settembre del 2022 ai danni di una minorenne in una struttura sportiva in disuso nel quartiere di Bonola, nel capoluogo lombardo. Uno dei due destinatari dell’ordine di custodia cautelare è ricercato e risulta espulso nei mesi scorsi dall’Italia.

Anche un terzo indagato maggiorenne era stato espulso, mentre di due minori si sta occupando la Procura minorile.

L’arrestato è stato preso a Rimini, sembra presso amici. Sono tutti egiziani e irregolari. Il gip ha accolto per due la richiesta dei pm del V Dipartimento Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli della Procura di Milano a cui era giunta la segnalazione degli educatori che seguono la ragazza dopo che, un anno fa, era in estreme difficoltà e aveva conosciuto gli indagati che gravitavano intorno ala struttura sportiva in disuso alla periferia del capoluogo lombardo.

Le indagini sono state condotte dagi agenti della Sezione specializzata nella violenza di genere della squadra Mobile milanese.

Le indagini sono scaturite dalle confidenze della minore a un’educatrice che la seguiva. La ragazza ha fornito una descrizione degli autori che aveva conosciuto nei mesi della violenza nella struttura in disuso.

Gli investigatori, grazie alla descrizione e a intercettazioni telefoniche, sono risaliti agli autori che erano soliti dormire nella struttura.

