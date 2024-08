CERIGNOLA (FOGGIA) – La giovanissima Ludovica Lenoci di Cerignola ha compiuto 18 anni lo scorso mese di Marzo.

A luglio, invece, ha toccato un altro importante traguardo: quello della maturità scolastica. Ha infatti ultimato il suo percorso di studi presso il Liceo Classico “N. Zingarelli” con l’eccellente votazione di 100/100 e lode.

Ludovica, che desidera diventare un medico, intraprenderà a breve la carriera universitaria. Ma-nel cassetto di sogni che tiene chiuso in attesa di poterlo aprire un giorno- c’è anche quello di conquistare il titolo di Miss Italia.

I presupposti ci sono tutti: Ludovica è bella, elegante, determinata e con i piedi per terra. Ieri le è stata conferita la prestigiosa fascia di “Miss Eleganza Puglia 2024”, nell’ambito delle selezioni regionali per Miss Italia.

Lo stesso titolo fu assegnato anche alla bellissima Sofia Loren.

In un’intervista rilasciata al nostro portale due anni, aveva dichiarato: “In realtà, non è partita da me voler intraprendere l’esperienza di modella. Io non mi ritenevo neanche adeguata, e non avrei mai pensato potessi far parte di questo mondo.

Mia madre un giorno mi disse “vuoi fare la modella? Ho trovato un’agenzia seria, la titolare è una persona molto affidabile” e io le dissi “proviamo”, perché le nuove esperienze mi attraggono sempre. Avevo solo 14 anni”.

Da allora Ludovica ne ha fatta, di strada. Ha terminato gli studi e ha cominciato ad andare alla scoperta di luoghi nuovi (viaggiare è una sua grande passione). E se riuscirà ad arrivare a Salsomaggiore (e glielo auguriamo) sarà una grande festa per Cerignola.