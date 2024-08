Foggia. “Da tempo, ormai, a Foggia la fa da padrone uno strano circo mediatico, in cui si fa a gara e svolgere il ruolo di megafono alla propaganda dell”Amministrazione Episcopo. Un’Amministrazione che dimostra ogni giorno di più di avere un’idea surreale delle priorità della Città. E definirla surreale, ovviamente, vuole essere un eufemismo. La Sindaca Episcopo, la sua Giunta e il “superassessore” Galasso evidentemente non hanno chiare quelle che sono le emergenze dei Foggiani. Da un comunicato inviato da Palazzo di Città, infatti, apprendiamo che l’Amministrazione si sta preoccupando – anche parecchio – dei “tralicci” donati dall’artista Felice Limosani. Tanto da ritenere urgente la convocazione di una riunione del Consiglio comunale per discutere proprio dei tralicci, per i quali si è costituita ad hoc una Commissione Scientifica al fine di valutare l’opera da acquisire al patrimonio e da collocare all’interno del Parco dei Campi Diomedei. Un tema per il quale i Foggiani da settimane avevano perso il sonno e fame, non c’è dubbio.”

Lo riporta il consigliere comunale Giuseppe Mainiero.

“Parafrasando Ennio Flaiano potremmo dire che “la situazione è disperata ma non seria”. Purtroppo, invece, è tragicamente vero. Praticamente per l’ottimo assessore Galasso è questa la questione da discutere con urgenza in Consiglio. Vorrei informarlo che nei cassetti dell’Amministrazione giace da mesi un Accordo di Programma tra Comune ed Arca Capitanata, la cui approvazione (non ancora avvenuta per il ritardo del Comune) è fondamentale per poter assegnare i 15 alloggi che l’ex Iacp ha già consegnato al Comune di Foggia prima della pausa estiva, in modo che potessero essere destinati ai residenti dell’ex Distretto Militare e della palazzina pericolante al civico 1 della terza traversa di via San Severo”.

“Evidentemente, però, la gente per strada senza un tetto vale meno dei tralicci di Limosani. Ecco, è troppo chiedere che la priorità sia riservata ai bisogni dei cittadini che vivono in situazioni di drammatica emergenza invece che occuparsi di “concertini” e “tralicci”, con tutto il rispetto per gli artisti? O dobbiamo pensare che i nostri amministratori pro-tempore siano incapaci di distinguere un’emergenza, come quella abitativa, da qualcosa che è decisamente meno importante ed urgente? Assessore Galasso, è troppo chiederle di concentrarsi su quello per cui è lautamente pagato con le tasse dei foggiani? Può occuparsi, tra un traliccio e l’altro, per un attimo, delle reali priorità del suo assessorato? Lei tiene bloccati nei cassetti oltre 60 milioni di euro di opere finanziate con il PNRR, ancora fermi al palo esclusivamente per la sua inerzia. State condannando Foggia ad una condizione economica di stagnazione irreversibile.

Vorrei informarla del fatto che dovrebbe occuparsi anche – e soprattutto – del documento urbanistico, il Pug ormai “congelato” nel freezer del campo “extralarge” progressista.”

“Ecco, queste sono le cose su cui dovrebbe concentrarsi, non sulla fuffa e sul fumo che state ormai vendendo da circa un anno. Foggia, come abbiamo detto in più occasioni e come ci troviamo costretti a ripetere, va amministrata. E amministrare una città grande e complessa come la nostra è cosa seria. Sindaca Maria Aida Tatiana Episcosco, “superassessore” Galasso, forse è il caso che vi diate una svegliata. E anche con una certa rapidità. Perché i cittadini hanno bisogno di risposte che non possono aspettare. Foggia era già sull’orlo del precipizio, ma voi vi siete impegnati molto a farle fare numerosi passi in avanti, e spingerla nel baratro della sciatteria amministrativa, della sporcizia e dell’immobilismo. I nostri cittadini meritano di più, molto di più. La nostra comunità merita un’altra Foggia”.