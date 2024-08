Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’acquisizione, a titolo di prestito dal Foggia Calcio 1920, del giovane difensore Giovanni Castaldi.

Nato nel 2007, Castaldi rappresenta un tassello importante per il parco Under della squadra biancoceleste in vista della stagione 2024/2025.

L’operazione rientra perfettamente nella strategia della società, che continua a puntare su giovani di prospettiva, determinata a valorizzarne il talento e a farne una componente fondamentale del proprio progetto sportivo.

Il giovane Castaldi, che ha fatto parte della prima squadra del Calcio Foggia 1920 durante la stagione 2023/2024, si è distinto nelle competizioni giovanili, indossando con orgoglio la maglia rossonera sia nell’Under 17 nazionale che nella Primavera 3.

Grazie alle sue eccellenti qualità fisiche e tecniche, il difensore ha mostrato grande versatilità, ricoprendo sia il ruolo di centrale che di terzino, dimostrando una maturità calcistica che ha attirato l’attenzione del Manfredonia.

Giovanni Castaldi è già a disposizione di Mister Franco Cinque e questa mattina ha preso parte al primo allenamento con il gruppo squadra presso lo stadio ”

Miramare.

Il giovane difensore si prepara ora a mettere in mostra il suo talento sotto la guida di un tecnico esperto, pronto a dare il suo contributo alla causa biancoceleste in quella che si preannuncia una stagione di grandi sfide e opportunità.

Lo riporta tuttocampo.it