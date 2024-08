Manfredonia. Incidente in villa, emorragia cerebrale per 82enne ricoverato a Casa Sollievo. Stabile, prognosi riservata

Manfredonia (Foggia). 31 agosto 2024. Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio nella villa comunale di Manfredonia, nei pressi della fontana situata in prossimità del Castello. Manfredonia. Incidente in villa, emorragia cerebrale per 82enne ricoverato a Casa Sollievo. Stabile, prognosi riservataSul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente alcuni cittadini, in seguito i sanitari del 118 con due ambulanze, insieme agli agenti della Polizia Municipale di Manfredonia. Gli operatori sanitari hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, mentre la Polizia Municipale ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire il traffico nei dintorni della villa comunale, che è stata parzialmente chiusa al pubblico per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’albero.

L’incidente ha destato grande preoccupazione tra i residenti e i passanti, che hanno assistito alla scena. Le cause esatte del distacco del ramo sono ancora in corso di accertamento. Al momento, non è chiaro se l’albero presentasse segni di debolezza strutturale preesistenti. Gli esperti saranno chiamati a effettuare verifiche tecniche sull’albero e su altri esemplari presenti nella villa comunale per prevenire il ripetersi di simili eventi.

Non è ancora chiaro se l’incidente sarà oggetto di un’inchiesta formale, ma la gravità dell’episodio ha certamente acceso i riflettori sulla sicurezza delle aree verdi della città e sulla manutenzione degli alberi presenti. La popolazione locale, intanto, si interroga sulle condizioni delle aree verdi della città e sulla loro manutenzione.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE. “L’Amministrazione Comunale di Manfredonia esprime la sua più profonda vicinanza ai due cittadini coinvolti nel grave incidente avvenuto nel pomeriggio del 30 agosto nella villa comunale, quando un grosso ramo si è improvvisamente staccato da un albero, colpendoli mentre erano seduti su una panchina. Le condizioni dei feriti, uno dei quali in modo più grave, sono sotto costante monitoraggio da parte delle autorità sanitarie. Subito dopo l’incidente, la Polizia Locale è intervenuta tempestivamente insieme ai Vigili del Fuoco e con il supporto della Protezione Civile per gestire la situazione e garantire la sicurezza nell’area. Il sindaco, con alcuni assessori e consiglieri, si è recato sul luogo per seguire da vicino le operazioni e manifestare il proprio sostegno ai feriti e alle loro famiglie. Il personale del 118, che ringraziamo per la prontezza e la professionalità, ha fornito assistenza medica immediata e ha provveduto al trasporto dei feriti all’ospedale di San Giovanni Rotondo. L’area della villa comunale è stata prontamente messa in sicurezza e da questa mattina, in seguito a nuovi sopralluoghi da parte degli operatori comunali e dei Vigili del Fuoco, che hanno evidenziato l’imprevedibilità dell’evento, constatando che il cedimento del ramo non poteva essere previsto in quanto sano, sono partiti interventi straordinari di manutenzione urgente nella villa. Rimaniamo in costante contatto con le strutture sanitarie per ricevere aggiornamenti sulle condizioni dei nostri concittadini, a cui va tutta la nostra vicinanza, e siamo già al lavoro per evitare che tali episodi possano ripetersi”. Lo riporta l’Amministrazione Comunale di Manfredonia.