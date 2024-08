SAN SEVERO (FOGGIA) – Il fatto è accaduto questa mattina verso le ore 9:00 a San Severo.

Secondo le prime indiscrezioni, un uomo di circa cinquant’anni si sarebbe presentato autonomamente al pronto Soccorso dell’Ospedale “Teresa Masselli – Mascia” di San Severo con ferite da arma da fuoco a una gamba.

Al momento non sono noti il luogo e la dinamica del ferimento.

L’uomo è stato ricoverato per qualche ora in ospedale Ospedale per le medicazioni del caso.

In questi minuti gli uomini della Polizia di Stato lo starebbero portando in Commissariato di Polizia di San Severo per sottoporlo ad un interrogatorio che potrebbe far luce sull’accaduto.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it