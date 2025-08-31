Edizione n° 5810

BALLON D'ESSAI

GARGANO // Dal Pizzomunno alla Grotta di San Michele: il Gargano raccontato da Linea Verde
31 Agosto 2025 - ore  17:50

CALEMBOUR

FOGGIA // Capienza Zaccheria, Comune corregge la società: “6.818 posti è il valore minimo, non massimo”
31 Agosto 2025 - ore  15:10

Home // San Severo // Allianz Pazienza, buona la prima: superata Casoria

SAN SEVERO Allianz Pazienza, buona la prima: superata Casoria

L’Allianz Pazienza Cestistica città di San Severo inaugura la propria stagione con un segnale incoraggiante

Allianz Pazienza, buona la prima: superata Casoria La squadra ha condotto la gara con autorevolezza, cedendo qualcosa agli avversari soltanto nelle prime battute del secondo quarto, per poi riprendere immediatamente ritmo e fluidità. Pur trattandosi ancora di basket d'agosto, con i primi assaggi di lavoro collettivo, l'atteggiamento visto in campo lascia intravedere prospettive positive. Accanto alle note tecniche, la serata ha offerto un altro dato rilevante: la straordinaria risposta del pubblico. Nonostante le temperature ancora estive, i tifosi gialloneri hanno gremito il palasport con calore e passione, trasformando una semplice amichevole in una serata dal sapore già "di campionato". Un segnale che la società accoglie con orgoglio e che rappresenta la base su cui costruire, tutti insieme, il cammino della nuova stagione.

Allianz Pazienza, buona la prima: superata Casoria - ph allianz

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Agosto 2025
San Severo // Sport //

L’Allianz Pazienza Cestistica città di San Severo inaugura la propria stagione con un segnale incoraggiante nella prima amichevole disputata al Palasport “Falcone e Borsellino”, superando la PSA Basket Casoria con il punteggio complessivo di 92-59 (23-12; 19-22; 23-11; 27-14).

La squadra ha condotto la gara con autorevolezza, cedendo qualcosa agli avversari soltanto nelle prime battute del secondo quarto, per poi riprendere immediatamente ritmo e fluidità. Pur trattandosi ancora di basket d’agosto, con i primi assaggi di lavoro collettivo, l’atteggiamento visto in campo lascia intravedere prospettive positive.

Accanto alle note tecniche, la serata ha offerto un altro dato rilevante: la straordinaria risposta del pubblico. Nonostante le temperature ancora estive, i tifosi gialloneri hanno gremito il palasport con calore e passione, trasformando una semplice amichevole in una serata dal sapore già “di campionato”.

Un segnale che la società accoglie con orgoglio e che rappresenta la base su cui costruire, tutti insieme, il cammino della nuova stagione.

 

