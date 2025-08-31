Dal Pizzomunno alla Grotta di San Michele: il Gargano raccontato da Linea Verde

Il viaggio di Linea Verde Estate ha fatto tappa in Puglia, lungo i sentieri della via Micaelica, il percorso millenario che unisce Vieste al santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo. Un cammino tra fede, natura e memoria, circondato da ulivi secolari che raccontano storie di resilienza e da maestosi faggi della Foresta Umbra, patrimonio dell’UNESCO.

A pochi passi dall’iconico Pizzomunno, la troupe ha incontrato Cinzia, vignaiola ed enologa, che con passione recupera e coltiva antichissimi vitigni autoctoni, simbolo di un territorio che non smette mai di rinnovarsi. Nel cuore verde della Foresta Umbra, invece, i Carabinieri Forestali hanno accompagnato il team televisivo alla scoperta della Faggeta Vetusta, uno scrigno di biodiversità unico in Europa.

Spazio anche alle storie di vita: come quella di Klodjan, giovane albanese che, dopo vent’anni di sacrifici, è riuscito a coronare il sogno di acquistare un’azienda agricola per produrre olio extravergine di alta qualità, simbolo di integrazione e rinascita.

Da Monte Sant’Angelo è arrivato il fascino della Grotta di San Michele, luogo di culto tra i più antichi e affascinanti del continente, mentre poco lontano da Vieste è stata protagonista la ricca tradizione casearia del territorio, con degustazioni di formaggi a due passi dal mare.

Non poteva mancare la cucina: con Gegè Mangano, chef gourmet della Daunia, è stata preparata una rivisitazione della “merenda del pellegrino”, il tradizionale pancotto in chiave moderna. E, tra le suggestive rocce della Torre di San Felice, l’etnobotanico Giovanni ha raccontato le erbe spontanee del Gargano, mentre lo scultore Raffaele ha offerto un tributo alla cultura e alla storia locale.

Il gran finale è stato, naturalmente, dedicato alla leggenda del Pizzomunno, con il racconto di un mito che continua a vivere nel cuore dei viestani e di chi visita questo angolo magico di Puglia.

Una giornata intensa, resa ancora più speciale dalla pioggia mattutina che ha dato un tocco poetico a questa tappa di Linea Verde Estate, pronta ad accendere i riflettori sulle meraviglie del Gargano.