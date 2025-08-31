PROCESSIONE MARIA SANTISSIMA DI SIPONTO – MANFREDONIA, 31 AGOSTO 2025
Domenica 31 agosto
- SS. Messe alle ore 7.00, 8.00, 9.30 e 10.30
- Ore 17.30: Processione dell’Icona della Beata Vergine Maria di Siponto, con partenza dalla Cattedrale e percorso attraverso le vie principali della città, fino al rientro in Cattedrale. Al termine, messaggio dell’Arcivescovo e esecuzione dell’Ave Maria di Charles Gounod cantata da Sipontina Prencipe.
Un percorso di fede e devozione che unisce liturgia, tradizione e comunità.
Fonte: Comitato Festa Patronale Manfredonia