Home // Cronaca // Festa Patronale Maria Santissima di Siponto. DIRETTA PROCESSIONE (LIVE)

DIRETTA Festa Patronale Maria Santissima di Siponto. DIRETTA PROCESSIONE (LIVE)

La città si illumina di fede e devozione durante la processione di Maria Santissima di Siponto.

FESTA Manfredonia, Festa Patronale 2025 il programma religioso

FESTA Manfredonia, Festa Patronale 2025 il programma religioso

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

PROCESSIONE MARIA SANTISSIMA DI SIPONTO – MANFREDONIA, 31 AGOSTO 2025

Domenica 31 agosto

  • SS. Messe alle ore 7.00, 8.00, 9.30 e 10.30
  • Ore 17.30: Processione dell’Icona della Beata Vergine Maria di Siponto, con partenza dalla Cattedrale e percorso attraverso le vie principali della città, fino al rientro in Cattedrale. Al termine, messaggio dell’Arcivescovo e esecuzione dell’Ave Maria di Charles Gounod cantata da Sipontina Prencipe.

Un percorso di fede e devozione che unisce liturgia, tradizione e comunità.

Fonte: Comitato Festa Patronale Manfredonia

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

