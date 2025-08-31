Un video girato dal commissario provinciale e vice commissario regionale della Lega, nonché candidato alle Regionali, Joseph Splendido, con il prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco è diventato oggetto di polemica politica. Nel filmato, Grieco ha voluto chiarire la sua posizione sull’emergenza sicurezza nel Quartiere Ferrovia, ma la scelta di farlo in un video con un candidato già impegnato nella campagna elettorale ha suscitato diverse reazioni. L’emergenza sicurezza in zona stazione è da tempo uno dei temi centrali della campagna di Splendido.

Nei giorni precedenti, un’intervista del prefetto al Tg3 aveva suscitato preoccupazione tra i residenti: “Si è avuto modo di riscontrare che non c’è questa situazione di anarchia e sbando che, a volte, ci viene rappresentata”, aveva dichiarato. Successivamente, Splendido e Vincenzo Specchio, commissario cittadino della Lega di Cerignola, si sono recati dall’autorità prefettizia per affrontare i problemi di sicurezza non solo a Foggia. Nel video, Splendido ha ‘intervistato’ il prefetto, in una modalità normalmente riservata agli operatori dell’informazione.

“Non volevo minimizzare”, ha precisato Grieco. “Volevo dire che la presenza dello Stato c’è. Conosciamo benissimo le criticità del Quartiere Ferrovia. Non a caso l’abbiamo inserito tra le zone rosse, insieme al centro storico, destinato ad attività delle operazioni di alto impatto. Stiamo lavorando e c’è l’attenzione delle forze di polizia”. Il prefetto ha inoltre manifestato disponibilità a valutare ulteriori interventi, come la presenza dell’esercito o l’istituzione di osservatori volontari, anche a Cerignola in collaborazione con le amministrazioni locali.

La vicenda ha sollevato critiche da parte di alcuni esponenti politici. Il consigliere comunale M5S Francesco Strippoli ha osservato che il prefetto “ha finito per rimangiarsi le sue parole, concedendo a un partito la possibilità di intestarsi la richiesta sull’esercito a Foggia”, definendo “assurdo” l’accaduto. Simile posizione è stata espressa dal collega Giovanni Quarato, mentre Patrizia Lusi, presidente dell’Asp, si è interrogata sul perché la massima autorità istituzionale sul territorio si sia prestata a un video con un candidato alle elezioni regionali.

Splendido ha risposto alle critiche affermando che “la sinistra ha trasformato un normale incontro istituzionale con il prefetto in un caso politico”, ricordando analoghi comportamenti della stessa parte politica nel 2022.

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha espresso pieno sostegno al prefetto, sottolineando che “in un momento delicato per la città, in cui il tema della sicurezza urbana richiede lucidità, fermezza e collaborazione tra tutti gli attori istituzionali, riteniamo inaccettabili gli attacchi scomposti e politicamente connotati rivolti al prefetto”.

Fonte: FoggiaToday – link all’articolo