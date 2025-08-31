Edizione n° 5810

Lavori in corso sulla SP 58: interventi di manutenzione tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia

MANFREDONIA Lavori in corso sulla SP 58: interventi di manutenzione tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia

L’intervento rientra nel programma di riqualificazione della viabilità provinciale previsto dal Decreto ministeriale del 9 maggio 2022

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 58, arteria di collegamento tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia.
Il cantiere interessa il tratto compreso tra il km 6+350 e il km 2+025, per un totale di circa 4,5 chilometri di carreggiata che verranno completamente riasfaltati.

L’intervento rientra nel programma di riqualificazione della viabilità provinciale previsto dal Decreto ministeriale del 9 maggio 2022, nell’ambito dell’Accordo Quadro per la Manutenzione della Rete Viaria della Provincia di Foggia, finanziato per le annualità 2025-2026.

Le operazioni, fa sapere l’Ente provinciale, saranno completate entro la fine dell’anno, migliorando sicurezza e percorribilità di una delle strade più trafficate del territorio, spesso utilizzata sia da pendolari che da turisti diretti al Gargano.

