Dal 22 agosto al 1° settembre la Cattedrale di Manfredonia ospiterà le celebrazioni religiose in onore della Beata Vergine Maria di Siponto, con un ricco calendario di appuntamenti liturgici, processioni e momenti di preghiera.
Dal 22 al 28 agosto ogni sera, alle ore 18.30, sono previsti Rosario, Novena, Vespri e Celebrazione Eucaristica, animate da diverse realtà ecclesiali:
- 22 agosto: UAL Pia Unione Amici di Lourdes, celebrazione don Andrea Lauriola
- 23 agosto: Parrocchia San Lorenzo Maiorano, Cattedrale
- 24 agosto: Azione Cattolica, celebrazione don Giovanni Totaro
- 25 agosto: Pastorale giovanile, celebrazione don Nicola Pio Castriotta
- 26 agosto: Rinnovamento nello Spirito, celebrazione don Giovanni Granatiero
- 27 agosto: Scout, celebrazione don Antonio Di Candia
- 28 agosto: Figli Amati, celebrazione don Andrea Lauriola
Venerdì 29 agosto
- Ore 18.00: Primi Vespri della Solennità della Beata Vergine Maria di Siponto, presieduti da Padre Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo.
- Ore 19.30: Celebrazione Eucaristica con don Stefano Mazzone.
Sabato 30 agosto – Solennità della Beata Vergine Maria di Siponto
- SS. Messe alle ore 6.00, 7.00, 8.00, 9.30
- Ore 11.00: Solenne Concelebrazione Eucaristica Pontificale presieduta dall’Arcivescovo Franco Moscone, con la partecipazione delle autorità civili e militari.
- Ore 16.30: Rosario, quindi Messe alle ore 17.00, 18.00, 19.00.
Domenica 31 agosto
- SS. Messe alle ore 7.00, 8.00, 9.30 e 10.30
- Ore 17.30: Processione dell’Icona della Beata Vergine Maria di Siponto, con partenza dalla Cattedrale e percorso attraverso le vie principali della città, fino al rientro in Cattedrale. Al termine, messaggio dell’Arcivescovo e esecuzione dell’Ave Maria di Charles Gounod cantata da Sipontina Prencipe.
Lunedì 1° settembre – Festa di Sant’Andrea Apostolo
- Ore 11.00: Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo, al Villaggio dei Pescatori, presieduta da don Livio Di Iasio.
- Ore 17.00: Processione del simulacro di Sant’Andrea Apostolo, presieduta dall’Arcivescovo Franco Moscone, con imbarco sul peschereccio al Molo di Ponente e momento di preghiera in mare per i caduti. Rientro dal Molo di Levante e proseguimento in processione fino alla Chiesa di Sant’Andrea.
- Al termine: Celebrazione Eucaristica sul sagrato della chiesa, presieduta dall’Arcivescovo.
Un percorso di fede e devozione che unisce liturgia, tradizione e comunità.
Fonte: Comitato Festa Patronale Manfredonia
1 commenti su "Manfredonia, Festa Patronale 2025: oggi la processione in onore di Maria Santissima di Siponto"
Tanti dicono di credere a Dio ma pochi lo ubbidiscono
Tanta gente oggi va dietro ad una statua magari per chiedere, grazia, favori ,aiuto , salvezza, dimenticando invece che solo Cristo Gesù può soddisfare il bisogno dell’uomo iniziando dal perdono dei peccati e ricevendo vere benedizioni e vota eterna….
Purtroppo per mancanza di conoscenza non fanno altro che rattristare il cuore di Dio che ha mandato Gesù e non Maria.
E poi Maria donna ebrea, timorata da Dio mai avrebbe fatto erigere delle statue, delle immagini, dei santuari in suo onore conoscendolo molto bene i comandamenti che Dio stesso diede a Mosè:
ESODO 20:3-4
“Non avere altri dèi oltre a me.
“Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra.
Non ti prostrare davanti a loro e non li servire.”
COSA SI FA INVECE OGGI?
TUTTO IL CONTRARIO CHE HA DETTO DIO.
DIO DICE:
ISAIA 46:6-8
Costoro prelevano l’oro dalla loro borsa,
pesano l’argento nella bilancia,
pagano un orefice perché ne faccia un dio
per prostrarglisi davanti, per adorarlo.
Se lo caricano sulle spalle, lo trasportano,
lo mettono sul suo piedistallo;
esso sta in piedi e non si muove dal suo posto;
benché uno gridi a lui, esso non risponde
né lo salva dalla sua afflizione.
Ricordatevi di questo e mostratevi uomini!
O TRASGRESSORI, RIENTRATE IN VOI STESSI.”
Leggete la Bibbia è conoscerete la verità e la verità vi farà liberi come dice Gesù, senza più sacrifici e opere avendo Gesù stesso compiuta ogni cosa per la nostra redenzione.
Nessuno può riscattare un’altra persona, come è scritto in ATTI4:12:
“In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.”
SALMO 49:7-
“Nessun uomo può riscattare il fratello,
né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. (messe in suffragio)
Il riscatto dell’anima sua è troppo alto,
e il denaro sarà sempre insufficiente,
perché essa viva in eterno ed eviti di veder la tomba..”