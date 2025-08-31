Edizione n° 5810

GARGANO // Dal Pizzomunno alla Grotta di San Michele: il Gargano raccontato da Linea Verde
31 Agosto 2025 - ore  17:50

FOGGIA // Capienza Zaccheria, Comune corregge la società: “6.818 posti è il valore minimo, non massimo”
31 Agosto 2025 - ore  15:10

Home // Cronaca // Manfredonia, lieto fine per “nonno Pippo”: il cagnolino scompare ma torna tra le braccia della sua mamma umana

"NONNO PIPPO" Manfredonia, lieto fine per “nonno Pippo”: il cagnolino scompare ma torna tra le braccia della sua mamma umana

Secondo quanto ricostruito, Pippo sarebbe stato sottratto dal suo punto di stazionamento presso una bancarella della fiera itinerante

Manfredonia, lieto fine per nonno Pippo il cagnolino scompare ma torna tra le braccia della sua mamma umana

Manfredonia, lieto fine per nonno Pippo il cagnolino scompare ma torna tra le braccia della sua mamma umana * sq

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Mattinata di apprensione, ma fortunatamente a lieto fine, quella vissuta oggi a Manfredonia, in via dei Mandorli. Protagonista della vicenda è “nonno Pippo”, un arzillo pinscher di tredici anni che, per qualche ora, ha fatto temere il peggio alla sua padrona.

Secondo quanto ricostruito, Pippo sarebbe stato sottratto dal suo punto di stazionamento presso una bancarella della fiera itinerante, dove la proprietaria — in città per lavoro — lo aveva lasciato in sicurezza. Pochi minuti dopo, il guinzaglio e la pettorina sono stati ritrovati a pochi metri di distanza, ma del cagnolino nessuna traccia.

È stata Marianna, una residente della zona, a notare un piccolo cane impaurito rifugiato sotto un’auto parcheggiata in via dei Mandorli, una strada notoriamente trafficata, e a contattare immediatamente le volontarie Grazia e Rosa, specializzate nel soccorso di animali in difficoltà. Le due, giunte sul posto, hanno messo in sicurezza il quattro zampe, temendo che potesse finire investito, e hanno attivato la procedura prevista in questi casi, allertando tutti gli organi preposti.

Pippo è stato poi condotto al comando della Polizia Locale, dove è stata effettuata la lettura del microchip. In pochi minuti, grazie alla segnalazione al reperibile dell’Asl, è stato possibile rintracciare la proprietaria, che proprio in quel momento stava denunciando lo smarrimento.

La scena del ricongiungimento è stata commovente: il piccolo pinscher, finalmente al sicuro tra le braccia delle volontarie, ha riconosciuto subito la sua mamma umana e le è saltato addosso, scatenando un lungo pianto liberatorio della donna, circondata dai colleghi della fiera.

«Non so come ringraziare chi ha aiutato il mio Pippo — ha raccontato, con la voce rotta dall’emozione, la proprietaria — Ho temuto il peggio, è stato un incubo».

Grazie alla collaborazione tra cittadini, volontarie, Polizia Locale e Asl, la disavventura di Pippo si è conclusa con il miglior finale possibile: il ritorno al suo posto, tra carezze e abbracci, accanto alla sua mamma.

A cura di Rosa Frattarolo

1 commenti su "Manfredonia, lieto fine per "nonno Pippo": il cagnolino scompare ma torna tra le braccia della sua mamma umana"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

