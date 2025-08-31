Edizione n° 5810

BALLON D'ESSAI

GARGANO // Dal Pizzomunno alla Grotta di San Michele: il Gargano raccontato da Linea Verde
31 Agosto 2025 - ore  14:26

CALEMBOUR

FOGGIA // Capienza Zaccheria, Comune corregge la società: “6.818 posti è il valore minimo, non massimo”
31 Agosto 2025 - ore  15:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Nuovo blitz al Quartiere Ferrovia, sequestrate auto senza assicurazione: “Sono taxi abusivi per Borgo Mezzanone”

FERROVIA Nuovo blitz al Quartiere Ferrovia, sequestrate auto senza assicurazione: “Sono taxi abusivi per Borgo Mezzanone”

Nuovo blitz della Polizia Locale e della Polizia di Stato, questa mattina, al Quartiere Ferrovia

borgo mezzanone, ph enzo maizzi

borgo mezzanone, ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Operazione congiunta di Polizia Locale e Polizia di Stato questa mattina in via Podgora e nelle strade limitrofe

Nuovo blitz della Polizia Locale e della Polizia di Stato, questa mattina, al Quartiere Ferrovia. Nel corso dell’operazione congiunta sono state sequestrate auto senza assicurazione.

A riferire i dettagli è stato il gruppo ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia’, proprio mentre il carro attrezzi caricava una Ford Focus.

“Basta camminare per il quartiere Ferrovia con una normale app di controllo targhe per capire che ogni giorno transitano decine di auto senza assicurazione, taxi abusivi che fanno la spola tra via Podgora e Borgo Mezzanone – scrivono dal gruppo -. Questo fenomeno continuerà fin quando non si decide di fare controlli continui e regolari, tutti giorni, non pochi controlli a campione. Notiamo con piacere che tutti gli sforzi dei residenti e di Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia stanno servendo a qualcosa. Avanti così”.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.