Operazione congiunta di Polizia Locale e Polizia di Stato questa mattina in via Podgora e nelle strade limitrofe

Nuovo blitz della Polizia Locale e della Polizia di Stato, questa mattina, al Quartiere Ferrovia. Nel corso dell’operazione congiunta sono state sequestrate auto senza assicurazione.

A riferire i dettagli è stato il gruppo ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia’, proprio mentre il carro attrezzi caricava una Ford Focus.

“Basta camminare per il quartiere Ferrovia con una normale app di controllo targhe per capire che ogni giorno transitano decine di auto senza assicurazione, taxi abusivi che fanno la spola tra via Podgora e Borgo Mezzanone – scrivono dal gruppo -. Questo fenomeno continuerà fin quando non si decide di fare controlli continui e regolari, tutti giorni, non pochi controlli a campione. Notiamo con piacere che tutti gli sforzi dei residenti e di Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia stanno servendo a qualcosa. Avanti così”.

Lo riporta foggiatoday.it.