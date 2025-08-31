Pendolari in rivolta: “Il parcheggio della stazione di Foggia è abbandonato. Intervenite!"

Foggia – Il parcheggio della stazione ferroviaria di Foggia, utilizzato quotidianamente da pendolari, viaggiatori e cittadini diretti verso altre città pugliesi, versa da mesi in una condizione di crescente degrado e totale assenza di controllo.

A segnalarlo è un gruppo di pendolari che, ogni giorno, lascia l’auto nell’area di sosta per prendere il treno verso Bari e altre destinazioni. La denuncia è chiara: «Da quasi un anno – scrivono – non è più presente alcun presidio fisso di operatori. Il personale che garantiva assistenza e sicurezza è stato di fatto rimosso e oggi il parcheggio è lasciato senza alcun controllo diretto».

Eppure, FS Park – la società che gestisce l’area – aveva dichiarato che non ci sarebbe stata «alcuna decisione di rimuovere il personale operativo», parlando soltanto di «redistribuzione del personale su diversi siti». Una versione che, secondo gli utenti, non trova riscontro nella realtà quotidiana.

Le conseguenze, spiegano i pendolari, sono sotto gli occhi di tutti: “la presenza di soggetti estranei al servizio che si aggirano tra le auto, spesso chiedendo denaro e impaurendo i viaggiatori; episodi di danneggiamenti e furti ai veicoli, come l’ultimo caso segnalato sui social il 18 agosto dalla pagina Dillo a Foggia; assenza totale di assistenza in caso di malfunzionamenti, guasti o altre emergenze”.

A peggiorare la situazione, sottolineano gli utenti, è anche l’aumento delle tariffe: la sosta oraria è passata da 1,00 euro a 1,50 euro, mentre l’abbonamento mensile è salito da 70,00 a 85,00 euro. Anche il tempo gratuito della zona kiss and ride è stato ridotto da 15 a 10 minuti.

La richiesta dei pendolari è chiara: «Chiediamo il ripristino immediato di un presidio fisico di operatori presso il parcheggio e l’adozione di misure urgenti per garantire controllo e sicurezza dell’area».

Se non ci saranno interventi rapidi e concreti, avvertono, sono pronti a organizzare una mobilitazione pubblica e una raccolta firme. «La stazione di Foggia – concludono – non può e non deve essere abbandonata a se stessa. È un’infrastruttura strategica per il territorio, utilizzata ogni giorno da migliaia di persone».