Serie C: il Foggia rialza la testa, Sorrento battuto allo Zaccheria (VIDEO)

FOGGIA Serie C: il Foggia rialza la testa, Sorrento battuto allo Zaccheria (VIDEO)

La partita è stata decisa dall’attaccante/terzino Morelli, uno degli ultimi innesti nella rosa di Delio Rossi

Serie C: il Foggia rialza la testa, Sorrento battuto allo Zaccheria - ph enzo maizzi

Serie C: il Foggia rialza la testa, Sorrento battuto allo Zaccheria - ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Agosto 2025
Cronaca // Focus //

Foggia. Una rete di Morelli a metà ripresa regala al Foggia una vittoria di sofferenza e carattere contro il Sorrento, allo stadio “Pino Zaccheria”, davanti a circa 1.400 spettatori. Un successo che permette ai rossoneri di cancellare il segno meno in classifica e ritrovare fiducia in vista dei prossimi impegni.

La partita è stata decisa dall’attaccante/terzino Morelli, uno degli ultimi innesti nella rosa di Delio Rossi, bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto e a ribadire in rete la corta respinta del portiere Harraser su una conclusione dal limite di Garofalo.

Il Foggia ha mostrato un atteggiamento determinato sin dalle prime battute, difendendo con orgoglio il vantaggio e sfruttando le poche occasioni a disposizione. Il Sorrento, mai realmente pericoloso, non è riuscito a reagire nemmeno quando il tecnico Conte ha provato a sbilanciare la squadra nel finale.

Tra i migliori in campo per i rossoneri il difensore Buttaro e il giovane centrocampista Castorri. Buone anche le prestazioni del capitano Garofalo e del rientrante Petermann, che hanno contribuito a consolidare il successo.

Un risultato che premia la squadra che ha creduto di più nelle proprie possibilità e che rappresenta un segnale positivo per il prosieguo del campionato. Lo riporta foggiatoday.it.

Al suo battesimo allo Zaccheria, Gabriele Morelli regala i tre punti al Foggia segnando nel momento decisivo contro il Sorrento. Il difensore, arrivato dal Campobasso, si mostra entusiasta della nuova esperienza: “Ho trovato un gruppo fantastico, ce la giocheremo partita dopo partita. Il mio ruolo principale è terzino, ma in difesa posso ricoprire tutti i ruoli. Suderò sempre la maglia”. Morelli sottolinea i suoi punti di forza – corsa e fisicità – e loda il mister: “È il nostro trascinatore”.

