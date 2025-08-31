Edizione n° 5810

Home // Cronaca // Termoli a Foggia per la sfida di Coppa Italia Serie D contro l’Heraclea: D’Adderio avverte, “Sarà una gara vera”

FOGGIA Termoli a Foggia per la sfida di Coppa Italia Serie D contro l’Heraclea: D’Adderio avverte, “Sarà una gara vera”

Il tecnico ha raccontato le difficoltà della preparazione estiva, segnata da caldo, umidità e qualche infortunio

Foggia in crisi: la Cavese espugna lo Zaccheria, stagione compromessa ph Enzo Maizzi

ph Enzo Maizzi - ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Oggi, 31 agosto, il Termoli debutta ufficialmente nella stagione 2025/26 di Coppa Italia Serie D affrontando l’Heraclea di Candela sul campo dello stadio “Pino Zaccheria” di Foggia. Per la squadra giallorossa guidata da Fulvio D’Adderio, si tratta del primo vero banco di prova del nuovo corso.

Il tecnico ha raccontato le difficoltà della preparazione estiva, segnata da caldo, umidità e qualche infortunio, ma anche la soddisfazione per un gruppo giovane e motivato: «Abbiamo puntato su ragazzi di prospettiva, capaci di garantire continuità al progetto. Servirà pazienza, ma con l’aiuto dei più esperti possiamo costruire qualcosa di importante», ha spiegato D’Adderio.

L’avversario di oggi non sarà semplice. L’Heraclea, neopromossa dall’Eccellenza pugliese e già vincitrice del preliminare di Coppa contro il Manfredonia, può contare su un organico ben attrezzato e su volti noti in Molise come Puntoriere e Galdian, ex giallorossi fino allo scorso dicembre. La squadra è guidata da Francesco Farina, allenatore di lunga esperienza in queste categorie.

Nonostante alcune assenze per infortuni e malanni stagionali, il Termoli si presenterà a Foggia con la giusta determinazione: «La condizione non è ancora ottimale, ma nessuno lo è in questo periodo. Per noi sarà una partita vera, contro una squadra organizzata, in uno stadio importante. Voglio vedere come si comporteranno i ragazzi sotto pressione», ha dichiarato il mister.

D’Adderio ha poi sottolineato l’importanza della Coppa Italia: «È una competizione da non sottovalutare. Chi la vince festeggia un titolo prestigioso, chi esce troppo presto rischia di pentirsene. Per noi è un’occasione per crescere e dare spazio a più giocatori».

Infine, un pensiero ai tifosi giallorossi: «Ho visto grande partecipazione e affetto. A loro promettiamo impegno e rispetto, perché questa maglia va onorata sempre al massimo».

Il viaggio del Termoli in Coppa Italia Serie D inizia oggi, con la speranza di trasformare il primo test difficile in un segnale positivo per la stagione che sta per cominciare.

Fonte https://www.primonumero.it/

