Un ritorno allo stadio che sa di amarezza. Gennaro Casillo, figlio di Pasquale, il patron che negli anni ’90 diede vita al sogno di “Zemanlandia”, non ha potuto nascondere la delusione nel constatare l’assenza di qualsiasi ricordo dedicato al padre all’interno dello Zaccheria.

“Dopo tanti anni sono rientrato nello stadio, per me una seconda casa – racconta –. Ho notato una cosa molto strana: ci sono le foto di tutti i protagonisti della storia del Foggia, da Pugliese a Rosa Rosa, da Zeman a De Zerbi, da Signori a Shalimov. Ricordi meritati, senza dubbio. Ma manca una foto di mio padre, colui che ha dato tutto per questi colori e li ha portati in alto, più in alto che poteva”.

Il patron dell’Heraclea Candela, club di Serie D che disputa le gare casalinghe proprio allo Zaccheria, ha deciso di colmare personalmente questa mancanza: “Io e il mio staff abbiamo pensato di portare noi la foto. La appendiamo e poi la porteremo via a fine gara. Perché papà è sempre con me. Ieri, oggi e domani”.

Pasquale Casillo, imprenditore del grano e simbolo di un’epoca irripetibile, resta nei ricordi dei tifosi rossoneri per quel Foggia spettacolare e sognante, capace di far innamorare un’intera città e di scrivere una pagina indimenticabile del calcio italiano.

Lo riporta foggiatoday.it.