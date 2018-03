50.000 presenze per la quinta edizione del Medimex

Di:

Bari. Si chiude con 50mila presenze la quinta edizione del Medimex, il salone dell’innovazione musicale organizzato da Puglia Sounds. Sono state quasi 20mila all’interno dell’area expo della Fiera del Levante dal 29 al 31 ottobre (20% in più rispetto all’anno scorso), con 1.600 tra operatori, artisti e giornalisti provenienti da 27 Paesi. Mentre 30mila persone hanno seguito per tutto il mese di ottobre le iniziative di «Fuori Medimex», l’insieme di 280 appuntamenti collaterali programmati a Bari e Lecce con cui il Medimex ha più che raddoppiato la partecipazione all’esterno della Fiera del Levante.

Grande partecipazione anche per i primi tre giorni di apertura al Teatro Margherita per la prima mondiale dell’installazione «Light Paintings» della leggenda vivente del rock e visual artist Brian Eno. La mostra rimarrà aperta al pubblico sino al 14 novembre. Ed è stato un Medimex sempre più social. Alle ore 16 dell’ultima giornata in Fiera si rilevano risultati importanti. Nei soli tre giorni di salone, la pagina Facebook ha registrato un milione e 200mila visualizzazioni, con quasi 723mila persone raggiunte, mentre l’account Twitter ha ottenuto 438mila visualizzazioni dei tweet (sempre in tre giorni), 11.376 visite al profilo, 1.234 menzioni e 4.464 tweet con hashtag #medimex15.

Inoltre, sono passati dai 120 dello scorso anno ai 150 dell’edizione 2015 gli appuntamenti all’interno dell’area di 20mila metri quadrati del padiglione Medimex nella Fiera della Levante, dove si sono tenuti 42 concerti per 24 ore di musica dal vivo (6 in più rispetto al 2014) oltre a incontri d’autore, panel, workshop, case history, face to face(s), presentazioni, mostre e proiezioni. La tre giorni nell’area expo, dove erano presenti 84 espositori e 110 stand, si è conclusa con la trasmissione Webotte condotta da Ernesto Assante e Gino Castaldo, che hanno condotto la cerimonia di consegna a The Kolors e Lorenzo Fragola, nuovi fenomeni della musica italiana, dei premi Academy Medimex, andati anche a Laura Pausini e Lorenzo Jovanotti (in collegamento video). Tra gli altri ospiti della quinta edizione, Vinicio Capossela, Carmen Consoli, Ludovico Einaudi, Hindi Zahra, Gianna Nannini, Sud Sound System, Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo, Erri De Luca e David Lang.

Redazione Stato Quotidiano.it