Angelo Riccardi “E la chiamano Democrazia” (video)

”Il mio intervento nel Consiglio di ieri. Dedicato a quei Consiglieri Comunali che chiedono agli altri RISPETTO e poi, quando il Sindaco prende la parola, abbandonano l’aula per non ascoltarlo.

Dedicato a tutti quelli che parlano di DEMOCRAZIA e poi scendono in piazza e tolgono l’audio dal maxi schermo durante il mio discorso e improvvisano un comizio per far sentire ai cittadini pochissimi) solo la loro campana. Dedicato a coloro che s’improvvisano esperti di FINANZA e poi si fanno scrivere i discorsi da altri.

Dedicato a chi SPERA in un futuro migliore e poi vede il MARCIO ovunque. E infine… DEDICATO a LUI, il professore, che ha sempre qualcosa da insegnare agli altri, ma non sa che ha ancora TANTO da imparare. A proposito: i comuni pugliesi non sono né 14.794 e nemmeno 479, ma 258”.

Così in un post su facebook il sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi.

VIDEO INTERVENTO IN CONSIGLIO COMUNALE