Foggia. Sequestro fasci fiori e ceri votivi

Di:

Foggia. Nel corso della mattinata del 30 ottobre 2018, nell’ambito dei servizi di contrasto all’abusivismo commerciale su area pubblica, in concomitanza con l’inizio delle attività connesse con la commemorazione dei defunti, personale del nucleo annonario e commerciale della Polizia Locale di Foggia, in assetto S.A.D., ha proceduto al sequestro di 45 fasci di fiori, 98 ceri votivi e relativa attrezzatura utilizzata per la vendita abusiva su area pubblica, in mancanza di qualsiasi autorizzazione.

Il venditore è stato sanzionato per la violazione dell’art. 61/3 comma Legge Regionale n. 24 del 16/04/2015 che prevede la sanzione pecuniaria amministrativa di € 5.000. La merce sequestrata è stata assoggettata a distruzione.