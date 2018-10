Postazioni 118 di Mattinata:dubbi e perplessità

Di:

Foggia. In seguito alla delibera dell’ASL FG riguardante la procedura di selezione pubblica per l’affidamento annuale delle postazioni del 118 precisamente 18 postazioni di Autoambulanza ed 1 postazione di Automedica, gli operatori della postazione di Mattinata continuano ad esprimere perplessità e grande preoccupazione per un servizio pubblico appunto il 118 che dovrà essere gestito ancora dalle Associazioni di Volontariato in attesa che tutto il servizio traghetti nell’AREU,Azienda che gestirà il servizio su scala regionale. Purtroppo con la seguente delibera,gli operatori constatano che ad oggi non c’è da parte delle istituzioni la volontà di internalizzare il servizio ma si preferisce continuare con l’affidamento alle Associazioni di Volontariato. E’ bene ricordare che ad oggi gli operatori di Mattinata non percepiscono gli stipendi dei mesi di Agosto e Settembre secondo quanto stabilito dall’ART 51 C.C.N.L ANPAS arrecando così danni a famiglie e lavoratori.

Allora ci si chiede: come mai l’ASL non vigila attentamente e continua a far permanere Associazioni come nel caso specifico che continuano in malo modo a gestire risorse pubbliche? L’Associazione in carica tuttavia in un verbale sottoscritto tra le parti interessate tra cui l’organizzazione sindacale, lamentava problemi di natura tecnica/economica per cause meglio specificate nel verbale e per questi motivi esprimeva la necessità di procedere ad adottare azioni tendenti alla riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti o addirittura si pensava a licenziamenti individuali; oggi invece si scopre che si procede a nuove assunzioni ma si continua a non pagare regolarmente gli stipendi.

Pertanto gli operatori del 118 di Mattinata si rivolgono al Direttore Generale dell’ASL FG ribadendo che dopo oltre 10 anni di servizio non possono più accettare il ritardo nel pagamento degli stipendi,non possono più accettare di vivere nella precarietà; per queste ragioni ci sarà un presidio sotto l’ASL FG dove gli operatori confidando nel buon senso delle istituzioni chiederanno a gran voce di essere internalizzati nella Società in House.

