Borsa studio in memoria commercialista foggiano Costanzo Iorio

Roma, 31 ottobre 2019. Un volume per fare luce sull’intreccio fra privacy e sorveglianza sul lavoro. Il Consiglio e La Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti hanno pubblicato il libro “La tutela della privacy del lavoratore controllato a distanza, alla luce della nuova disciplina sulla protezione dei dati personali”, a cura di Roberta Rizzi e Alessandro Ventura.

Il testo è l’esito conclusivo della borsa di studio che la Fondazione ha intitolato alla memoria del commercialista foggiano Costanzo Iorio ucciso nell’esercizio della professione il 6 giugno 2008.

Per Giuseppe Laurino, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: “Il dott. Costanzo Iorio ha sempre svolto il proprio lavoro di libero professionista facendosi apprezzare come uomo di principio e rispettoso delle regole. Aveva una grande passione civile che ha messo al servizio della sua terra, tanto sul piano dell’impegno professionale quanto nella partecipazione alla vita politica, avendo – tra i molteplici incarichi – ricoperto anche la carica di Difensore Civico presso l’Ente Provinciale di Foggia. La sua uccisione, ha privato la comunità, in cui ha vissuto, di una figura professionale apprezzata in ogni ambito. A ricordo della sua persona e del suo sacrificio, presso il Tribunale di Foggia, gli è stata dedicata l’aula dei curatori fallimentari”.

Il libro della Fondazione, a partire dalle novità introdotte con le riforme del lavoro e della privacy individua le principali problematiche poste dall’ordinamento vigente offrendo allo stesso tempo, possibili soluzioni interpretative e suggerimenti operativi. Un supporto tecnico e pratico riservato ai commercialisti del lavoro e a tutti i professionisti che si occupano della gestione e supervisione delle attività di controllo datoriali nei luoghi di lavoro.

Uno studio che si inserisce nelle ormai prossime celebrazioni del cinquantenario dello “Statuto dei Lavoratori”, il corpus normativo che più di tutti ha caratterizzato il diritto del lavoro nel ‘900 diventando il riferimento imprescindibile per chiunque segua la materia. Tre le parti in cui è diviso il volume.

Nella prima è sinteticamente ricostruita la disciplina giuridica dell’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro. Viene tratteggiata l’evoluzione normativa in materia di attività di controllo nei luoghi di lavoro dall’introduzione dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) fino alle ultime riforme del lavoro (Jobs Act), con particolare attenzione alla novella dell’art. 4 dello Statuto, introdotta dall’art. 23 d.lgs. 151/2015. La riscrittura dell’art. 4 della l. n. 300/1970 ha introdotto elementi di grande innovazione in termini di semplificazione delle procedure autorizzatorie alla installazione degli impianti tecnologici di controllo, di utilizzazione ai fini del rapporto di lavoro dei dati trattati, nonché di armonizzazione normativa.

Spazio poi nel secondo capitolo alla comprensione dei limiti posti alle attività di controllo nei luoghi di lavoro rinvenienti dall’intreccio della disciplina lavoristica con quella privacy. Infine la terza parte è rivolta all’analisi delle principali prassi operative e amministrative del Garante della privacy, sia italiano che europeo.

Questa pubblicazione si inserisce tra le attività della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che ha come scopo la valorizzazione delle conoscenze dei professionisti attraverso un costante aggiornamento e perfezionamento tecnico-scientifico e culturale, l’individuazione di specializzazioni all’interno della professione e la formazione degli aspiranti commercialisti.

Il testo è scaricabile gratuitamente online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it<http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/>)