Oggi, 31 ottobre 2019, Bud Spencer avrebbe compiuto 90 anni. In omaggio al “gigante buono” del cinema italiano, abbiamo recuperato il girato integrale dell’intervista realizzata da Fanpage.it nell’ottobre del 2015 a casa sua, pochi giorni prima del suo 86esimo compleanno. Dopo soli otto mesi da quel incontro Carlo Pedersoli ci ha lasciati e il girato in nostro possesso resta la sua ultima preziosa testimonianza in video.

fonte fanpage