D’Ercole sbotta “Mafioso per alcol test e perchè convivo con la figlia del Sindaco?”

Foggia, 31 ottobre 2019. “Sono mafioso perchè: 1. Ho precedenti di polizia. Il 27 marzo del 2010 in compagnia di Tre amici andammò a Trani per trascorrere in un locale il sabato sera. Risultai positivo all’alcol test. Perdonatemi, avevo 19 anni ed un sabato sera bevvì due drink. 2. “Convivo” con la figlia del Sindaco”.

Così in un post su facebook il già assessore alle politiche giovanili e sport del Comune di Cerignola, Carlo D’Ercole.

Come risaputo, con recente provvedimento il Consiglio dei Ministri, dopo la relazione finale della Commissione d’indagine (vedi focus in basso) ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale dell’ente comunale ofantino per “pressioni sulla P.A. della criminalità organizzata”.

“Perdonatemi se abito nella stessa casa con mia moglie e mio figlio”

“Perdonatemi se abito nella stessa casa con mia moglie e mio figlio. Mi sembra di leggere Novella 2000”, dice D’Ercole.

“3. Il Primo Maggio del 2017 scendendo da casa di mia suocera con mio suocero, una signora ci invitò a bere un bicchiere di prosecco per l’inaugurazione del bar. Persone che non ho più rivisto in vita mia. Lascio giudicare a Voi e con la coscienza PULITA aspetto che un giudice legga queste carte. PS. SE SCAVANDO NEL MIO PASSATO LE COSE PIÙ GRAVI CHE AVETE SCOPERTO SONO QUESTE….”

FOCUS STATOQUOTIDIANO, SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE DI CERIGNOLA

Cerignola. “Ripartiamo da ambiente e cultura, basta con spot e millanterie”

Dal sentimento alla razionalità nel costruire il futuro di Cerignola

Cerignola. Il vaso di Pandora e le svariate, distinte responsabilità

Cerignola. Bossoli a pochi passi dalla sede del Partito

Libera su Cerignola “Grati a chi ha lavorato per la legalità”

Cerignola. Fratelli d’Italia “Adesso tocca alla gente perbene”

“Fuori la mafia dalle istituzioni, a Cerignola un gran lavoro da fare”

Moccia, Mirra, Rendine, Sgarro «Cerignola RIALZATI»

Boccia “Sciolto Comune Cerignola, Governo non darà scampo a criminalità”

La nota del Pd di Cerignola “Giunta Metta dovrà rispondere ora del proprio operato”

Ufficiale. Criminalità: sciolto il consiglio comunale di Cerignola