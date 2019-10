Congedo e Zullo “Cup Foggia, Emiliano spieghi”

Dichiarazione congiunta del coordinatore regionale e presidente del gruppo regionale Fratelli d’Italia, Erio Congedo e Ignazio Zullo

“Apprendiamo da notizie di stampa che il presidente Emiliano incontrò a Bari nella sede della Giunta il responsabile del Sud della GPI. Si tratta della società trentina che, secondo l’ipotesi della Procura di Foggia, avrebbe assunto persone vicine a un consigliere di maggioranza indagato e avrebbe avuto illecitamente prorogato il servizio Cup dell’Asl di Foggia, che, invece, doveva essere internalizzato. “A noi è nota l’incoerenza di Emiliano ma riteniamo che la collettività pugliese, almeno quella parte che ancora non lo conosce a fondo, se ne debba rendere conto. Come? Attraverso l’osservanza o meno che di una legge regionale che lo stesso Emiliano ha voluto e reclamizzato in pompa magna: la LEGGE SULLE LOBBY. “Bene chiederemo a Emiliano di venire in Consiglio a riferire se nell’ospitare il rappresentante della GPI ha osservato la Legge sulle Lobby. Noi nutriamo dubbi, ma spetta ad Emiliano dissipare ogni dubbio a tutela dalla sua credibilità di politico e di magistrato sia pure in aspettativa”.