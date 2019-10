Halloween probabilmente c’è sempre stata

Scriveva Michele Porcaro lo scorso anno sul web: “È la notte del 31 Ottobre: le zucche sono intagliate, le caramelle e i cioccolatini ben sistemati nelle ciotole e i bambini, travestiti da streghe, vampiri e mostri, sono pronti a infestare le strade al grido di “Dolcetto o scherzetto?”. È la festa di Halloween, dall’inglese “All Hallow’s Eve”, la Vigilia di Ognissanti, ricorrenza in cui si esorcizza il male ridicolizzandolo. Per i Gaelici e i Celti d’età precristiana, la festività di Samhain (di cui Halloween è il diretto successore) segnava la fine definitiva del periodo di raccolto e l’arrivo dei primi freddi. Il collegamento con la morte (e con i morti) era dato dal fatto che Samhain rappresentava il passaggio dall’estate all’inverno, allegoria naturale della transizione dalla vita alla morte: in quest’occasione, la credenza popolare era quella che la barriera che divideva il mondo dei vivi da quello dei morti si assottigliasse, portando gli spiriti a camminare sulla terra. In ogni caso, dopo l’istituzione di Halloween nel mondo anglo-sassone, la festa è diventata quello che conosciamo oggi: la notte delle streghe, la festa delle zucche, la sera in cui la paura diventa baldoria.”

Ma nel suo post si faceva riferimento ad una festa dell’antica Grecia, le Antesterie, che, pur celebrando l’esatto contrario, cioè la rinascita della natura, avevano in comune con l’attuale festa del 31 ottobre la percezione di un Ritorno dei Morti (in questo caso attratti dal profumo di bevande come il vino). Nei giorni della festa c’erano processioni in onore del dio del vino Dioniso, che era l’unico dio in grado di tenere a bada gli spiriti dei morti e si prevedevano mascheramenti e scherzi. Non mancavano dolci speciali per queste occasioni: focacce al miele contenenti i semi di ogni frutto (Panspermìa), che erano offerte ai morti per placare le loro anime e al dio Hermes, che doveva riportare tali anime nella loro sede naturale, nell’al di là.

Anche nel mondo romano, in tre giorni non consecutivi dell’anno, si celebrava qualcosa di simile: si apriva una fossa che metteva in contatto il mondo dei vivi con quello dei morti, che si aggiravano nella città. Mundus patet: il mondo è aperto. I rituali erano collegati anche all’utilizzo delle fave nere, considerate le lacrime dei morti. Si fanno risalire questi riti di collegamento con le anime da rabbonire al fatto che Romolo avesse voluto placare l’anima del fratello Remo da lui ucciso, istituendo appunto rituali di contatto e di pace fra il mondo infero e quello dei viventi.

“La festa di Halloween non ha origini americane come oggi giorno la maggior parte della gente crede, ma è una festa europea. La tradizione di festeggiare la vigilia di Ognissanti (in inglese All Hallows’ Eve Day, che è stato poi contratto in Halloween) ha infatti origini britanniche e più precisamente celtiche. I celti organizzavano celebrazioni per Samhain, termine il cui significato letterario è “fine dell’estate”.

Nel tentativo di far perdere valore ai riti legati alla festa di Samhain, nell’anno 835 Papa Gregorio Magno spostò la festa di Ognissanti, dedicata a tutti i Santi del Paradiso, dal 13 maggio al primo novembre, come avveniva già da tempo in Francia.”: questa la pagina web ‘Scripta Manent’di questa mattina, che ci porta al cristianesimo e al problema di come oggi è vissuta la festa di Halloween.

Ci sono due scuole di pensiero. Da una parte c’è chi, facendo riferimento anche a questi antichi rituali, considera questa festa come qualcosa di non estraneo a noi, ma una manifestazione rimodernata di rituali che affondano le loro radici nei secoli, per non dire millenni. E’ un momento dell’anno nel quale, immaginando il ritorno dei morti e una pacificazione con essi, l’Uomo ha sempre in qualche modo combattuto ed esorcizzato la paura più ancestrale che la nostra coscienza conosce: l’uomo è l’unico essere vivente che è consapevole della sua finitezza.

E allora se questa festa rientra in uno schema mentale umano, molti sono pronti a difenderla, probabilmente a ragione.

Ma c’è la posizione, altrettanto ragionevole storicamente della Chiesa, che ha preferito veicolare il tutto nella festa dei Santi e nel Ricordo dei Morti. Lasciando i travestimenti, che in Italia restano legati al periodo successivo di Carnevale, ma mantenendo qualcosa di antico nella “calza dei morti”, ad esempio, una calza che si credeva riempita di dolci o di carbone per i bambini che si fossero comportati bene o male. Un po’ il contrario dell’antichità, in cui erano i vivi a offrire sacrifici riparatori ai defunti.

La calza, che solitamente si associa alla befana, nel nostro Sud è legata proprio alla notte in cui i morti ritornano per premiare o per punire, con dolci o con l’assenza di dolci: anche qui c’è un venire incontro alla idea terrifica della morte, immaginando che la punizione maggiore in cui si potesse incappare riguardasse solo la mancanza di dolci gustosi. Ora, rispetto al Novecento pretecnologico e non ancora consumistico, le calze non sono più quelle che, realmen te indossate nella vita di tutti i giorni, si ponevano alla finestra perché i morti le riempissero. Le calze proposte dai negozi di dolciumi sono bellissime, dorate, ricche di ogni ben di dio industriale, possibilmente arricchite da regalini. Ed è scomparsa anche solo l’idea della punizione.

La chiesa li vuole ricordare nella sua logica religiosa, i morti, allontanando tutto ciò che ha sapore di paganesimo. Ma la nostra Chiesa ha inglobato dentro di sé tanti altri momenti e situazioni pagane, riattualizzate alla luce del nuovo messaggio cristiano. E chi riceveva, secondo uno spirito cristiano, le calze non confezionate non può negare di aver provato una certa paura al pensiero che quella notte i morti si sarebbero in qualche modo materializzati, anche solo per premiare i bambini buoni. La stessa paura che si esorcizza oggi con le zucche e con i travestimenti horror.

Nulla di nuovo sotto il sole, quindi, a guardar bene le usanze che superano secoli e religioni.

Sono usanze umane, tutte, cristiane e non, aventi a che fare con la paura dell’ignoto. Pertanto, più che un conflitto fra due punti di vista, si potrebbe parlare di un modo laico e di uno religioso di affrontare uno dei misteri più grandi che attanaglia l’essere umano.

E allora ben venga lo scherzetto o dolcetto made in USA, perché il modello americano, che dilaga anche attraverso la rete web che avvolge il pianeta Terra, non ci porta molto lontano dalle nostre origini.

Lasciando a chi vuole di seguire la sensibilità laica o quella religiosa. In libertà.