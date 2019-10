L’Eredità, Francesca Brancati fa coming out: la reazione di Flavio Insinna

Quella di fare coming out nei quiz televisivi sta diventando una singolare abitudine. Due giorni fa Diego, il campione del quiz Caduta Libera condotto da Jerry Scotti, aveva fatto coming out in chiusura di trasmissione.

Questa volta è successo durante una puntata de L’Eredità, il programma preserale condotto su Rai Uno da Flavio Insinna. La protagonista della dichiarazione è stata Francesca, giovane concorrente pugliese.

Tutto è avvenuto in modo naturale durante il primo gioco dello storico quiz. La puntata registrata, andata in onda nella serata del 30 ottobre, si è aperta con il classico giro di presentazione dei concorrenti in gara. Flavio Insinna introduce la ragazza: “ Francesca, giovane scrittrice di Manfredonia. Parliamo di Puglia, di Foggia, sei una scrittrice: parlami dei tuoi sogni “. La giovane prende la parola e racconta come è diventata scrittrice: “ Ho iniziato questo lavoro due anni fa, scrivendo una storia personale, un’autobiografia romanzata. Volevo scrivere del mio coming out, mi è piaciuta questa cosa di fare la scrittrice, ci ho riprovate e ho scritto un nuovo romanzo pubblicato mesi fa e andiamo avanti “.