Manfredonia, igiene urbana: affidamento diretto in house all’Ase per 2 anni

Manfredonia, 31 ottobre 2019. Con recente delibera, l’attuale Commissario straordinario del Comune di Manfredonia, dr. Vittorio Piscitelli, ha deliberato di approvare il progetto esecutivo dei servizi di igiene urbana del Comune di Manfredonia (..).

E’ stato deliberato che òa parte fissa di complessivi € 90.000,00 relativa alla stazione di trasferenza venga liquidata, non con cadenza mensile così come richiesto da Ase, ma il 50% alla comunicazione di inizio lavori e il restante 50% alla comunicazione di collaudo delle opere solo dopo presentazione di tutta la contabilità prevista per i lavori pubblici. In caso di non completamento dell’intervento le somme erogate in acconto saranno scomputate da altra spesa dovuta all’Ase”.

La parte variabile relativa al corrispettivo dei rifiuti direttamente trasportati da Ase sia liquidata a consuntivo, con cadenza mensile, dietro emissione di regolare fattura con indicati i quantitativi effettivamente trasportati e i relativi impianti di destinazione, in modo da poter quantificare le distanze e i relativi costi, che verranno regolati con apposito disciplinare, precisando che non rientrano in detti costi quelli relativi al trasporto dell’indifferenziato presso gli impianti di Cerignola e Foggia. Si ribadisce l’avvertenza che tutti gli affidamenti di servizi, lavori e forniture siano espletati nel pieno rispetto della vigente normativa regolante la materia e sia perseguito l’obiettivo del contenimento dei costi attraverso idonee procedure selettive.

E’ stato deliberato di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta dal Comune di Manfredonia per il servizio di igiene urbana del comune di Manfredonia relativa al progetto di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 86 del 29.10.2019, formulata dal Dirigente area Urbanistica allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

E’ stato deliberato pertanto di affidare direttamente in house ex art. 192, c. 2 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 alla società partecipata ASE S.p.a, codice fiscale 02409320716 Numero REA; FG-170076 i servizi di igiene urbana del Comune di Manfredonia, secondo le modalità di cui al progetto esecutivo dei servizi di igiene urbana adottato ai precedenti punti, a costituire documento contrattuale, e a fronte del corrispettivo indicato nella successiva tabella, salvo risoluzione anticipata in caso di avvio della gestione da parte dell’ente sovraordinato, con soggetto partecipato dei comuni dell’ARO Fg/1, al verificarsi delle condizioni di cui all’14 c. 9 l.r. 20.08.2012, n. 24 e ss.mm.ii..

La spesa trova copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2019/2020, nei capitoli nn. 4760-4772 dei relativi esercizi finanziari.

ATTO IN ALLEGATO

CS n025 del 30102019