Manfredonia, Lorenzo “Indumenti per indigenti vicino la spazzatura: vergogna”

Manfredonia, 31 ottobre 2019. Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di un cittadino di Manfredonia.

“Buonasera StatoQuotidiano, desidero porre alla Vostra attenzione questa vergogna… C’è gente, che credendo di fare del bene, mette via un po’ di indumenti dismessi e li dona alla sede della Caritas, presso la parrocchia Spirito Santo, 2° Piano di Zona, Manfredonia.

Io stesso, ieri sera, avevo portato qualcosa… Abiti, lavati, stirati… Puliti. Stasera, per motivi di lavoro, son passato di lì. Ebbene, gli abiti, che avrebbero potuto vestire qualcuno che magari, non se la sta passando molto bene, magari i migranti ospiti del centro accoglienza attiguo, sono stati accantonati vicino il contenitore dell’immondizia. Posso garantire che gli abiti erano in buone condizioni.

La ritengo una cosa inspiegabile. Offensiva verso chi ha voluto far un’opera buona. Vergognosa”.

(Lorenzo, Manfredonia 30 ottobre 2019)