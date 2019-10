Meteo Gargano, pioggia e calo temperature nel fine settimana

Bari. Meteo Puglia: giovedì: la perturbazione si muove verso Sudest e rinnova ancora condizioni di instabilità sulle nostre regioni. Al mattino ancora variabile con occasione per residui fenomeni tra Termolese e Puglia adriatica. Maggiori aperture nel corso del pomeriggio tra medio-bassa Puglia e Basilicata, mentre in serata tornano le nubi ma senza fenomeni degni di nota. Temperature in ulteriore calo, venti tesi da ONO con mari mossi o localmente molto mossi.

Venerdì 01 Novembre Tempo in nuovo peggioramento

VENERDÌ: una nuova circolazione depressionaria si approfondisce sulle acque del basso Tirreno, apportando un peggioramento del tempo anche sulle nostre regioni. Molte nubi sin dal mattino, con qualche fenomeno – generalmente a carattere di pioggia debole o pioviggine – più probabile e insistente su entroterra molisano, Lucania occidentale e alte Murge. Venti deboli prevalentemente settentrionali. Basso Adriatico da mosso a poco mosso; Canale d’Otranto poco mosso. Sabato 02 Novembre

Tante nubi e sporadiche precipitazioni sui versanti esposti. Più mite