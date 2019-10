Orsara, 2milioni davanti alla Tv incantati da zucche e falò

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Oltre 1.566.000 telespettatori, col 12% di share e picchi vicini ai 2 milioni di persone, hanno seguito in diretta la puntata di mercoledì 30 ottobre di Geo, su Rai 3, dedicata al primo novembre di Orsara di Puglia e alla ricorrenza dei Fucacoste e Cocce Priatorje (La notte del falò e delle teste del Purgatorio). Agli occhi degli italiani che hanno seguito la trasmissione condotta da Sveva Sagramola, i cuochi Peppe Zullo e Antonio Robusto hanno mostrato prodotti e pietanze tipiche del periodo dedicato al ricordo dei defunti, elaborando in diretta il “grano cotto” con chicchi di melagrana e mosto cotto, cucinando orecchiette di grano arso con cime di rapa e facendo idealmente assaporare ai telespettatori diversi piatti a base di zucca. Spazio anche a foto, video e informazioni sulle caratteristiche che rendono unica e irriproducibile altrove la grande notte dei Fucacoste e Cocce Priatorje.

IL VADEMECUM PER I VISITATORI. Venerdì 1 novembre, l’accesso in paese per le automobili che arriveranno da fuori sarà consentito fino alle ore 16. Solo i residenti, assieme ai non residenti in possesso di una seconda abitazione a Orsara, potranno avere accesso al paese in auto dopo le ore 16. Anche per gli autobus accesso consentito dopo le 16. I pullman potranno essere posteggiati nell’area che si trova nei pressi del cimitero comunale. Per i camperisti e tutti gli altri visitatori, il Comune di Orsara di Puglia ha messo a disposizione un recapito telefonico cui poter chiedere tutte le informazioni utili: bisogna comporre lo 0881964013 e scegliere l’interno 3. La raccomandazione per chi andrà a Orsara venerdì 1 novembre è sempre la stessa: raggiungere il paese già nel primo pomeriggio, così da poter sistemare più agevolmente le proprie auto e godersi appieno l’evento. Come ogni anno, sono attese migliaia di persone. Vigili urbani, volontari e forze dell’ordine vigileranno agli ingressi del paese e, quando nel borgo non ci sarà più posto per le automobili, chiuderanno l’accesso gli ingressi. E’ una misura di sicurezza obbligata. Per le automobili, i parcheggi saranno completamente gratuiti, individuati lungo le strade di accesso al paese. Sarà disponibile un servizio navetta per raggiungere il centro e anche questo servizio sarà completamente gratuito. Per i camper: è possibile contattare il Comune al num. 0881/964013 int. 4 per informazioni e prenotazioni.

L’ATTESA E’ FINITA. Ci saranno “La via delle zucche”, i laboratori per insegnare ai bambini a intagliarle e farne una creativa e personalizzata (dalle 15.30), l’Info Point attivo già dalle ore 10, le visite guidate. Alle ore 11, davanti alla chiesa Madonna della Neve, si potrà assistere alla “benedizione delle zucche dei bambini”. I più piccoli saranno protagonisti anche dalle 15.30 alle 18, quando in Piazza Mazzini si svolgerà il Laboratorio d’intaglio delle zucche.

Alle ore 18, davanti alla Fontana dell’Angelo, saranno esposte le “cocce priatorje”, le teste arancioni e verdi del Purgatorio, lavorate con passione e creatività, illuminate al loro interno dai lumini. Alle ore 19, ai primi rintocchi della Chiesa Madre, sarà dato fuoco ai falò di tutto il paese. Nello stesso momento, prenderanno il via gli spettacoli itineranti degli artisti di strada. Alle ore 20, la Scatafunk Street Band comincerà ad attraversare il borgo con la sua musica. Alle 21, Largo San Michele accoglierà musicisti e danzatori di Orafolk che si esibiranno in canti e balli della tradizione popolare pugliese.

Per tutta la giornata, a partire dalle ore 11.30 (e con tappe successive in programma alle ore 13, 16 e 18), le visite guidate al forno a paglia del 1526, nello showroom “Architettura e vino” e alle Cantine del Paradiso di Peppe Zullo. Palazzo De Gregorio, invece, ospiterà la mostra intitolata “Fuoco”, frutto del lavoro del Collettivo Colorspirit. Poco dopo le ore 23, la Confraternita delle Anime del Purgatorio attraverserà in processione il paese. Tutte le attività in programma cesseranno prima delle ore 24, proprio in segno di rispetto verso il peregrinare delle anime.